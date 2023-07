Fabrycznie nowy Polonez na sprzedaż. Cena już rekordowa, a wciąż rośnie

Krzysztof Mocek Oldtimery i youngtimery

Do oferty jednego z warszawskich domów aukcyjnych trafił fabrycznie nowy Polonez z 1989 roku. Wyjątkowy egzemplarz mógł pochwalić się m.in. znikomym przebiegiem i oryginalną metką z dokładną datą produkcji. Wygląda na to, że będzie to najdroższy egzemplarz Poloneza w historii.

Zdjęcie Polonez wystawiony na aukcji Fot. Muzeum Skarb Narodu/Ardor Auctions @Facebook /