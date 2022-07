Sobiesław Zasada dojechał Maluchem do Turynu

Spis treści: 01 Zasada i Bielak uczcili 50-lecie Malucha

Zasada i Bielak uczcili 50-lecie Malucha

Za kierownicą Fiata 126p 92-letni Sobiesław Zasada. "Na prawym" jego pilot, 96-letni Longin Bielak. Dokładnie jak w 1975 roku podczas Rajdu Monte Carlo. Tym razem jednak obaj legendarni zawodnicy mieli do pokonania trasę z Bielska Białej do Turynu, liczącą 1457 km. Przejazd zajął im cztery dni.

Na początku obawiałem się nieco o samochód, ale na szczęście cało i zdrowo dojechaliśmy do celu. Ta wyprawa to była też w pewnym sensie podróż sentymentalna. Na wielu odcinkach trasy, którą jechaliśmy, ścigałem się w dawnych latach podczas rajdów. powiedział Zasada w Turynie

W wyprawie zorganizowanej przez Automobilklub Krakowski i klub fanów Malucha 126Hooligans, wzięło udział 12 Fiatów 126p. Załoga Zasada/Bielak jechała modelem z 2000 roku z limitowanej do 1000 sztuk ostatniej serii Happy End, który Zasada kupił dla jednego ze swoich wnuków.

Bez problemu zniosłem całą podróż, miałem świetne wsparcie całej załogi. Najcięższe momenty to były zmiany warunków pogodowych: od 4 stopni i deszczu w okolicach Grossglocknera po 31-stopniowy upał we Włoszech, co w małym aucie bez klimatyzacji mocno dawało się we znaki. podsumował Longin Bielak: pilot, kierowca i działacz rajdowy, honorowy prezes Automobilklubu Polski

Trasa wyprawy Maluchami z Polski do Włoch

Droga prowadziła między innymi trasą Hochalpenstrasse na wysokości 2500 m n.p.m wokół lodowca Grossglockner. Załoga po drodze zatrzymała się też w Wiedniu w siedzibie klubu Steyr Pucha, gdzie wystawione jest auto, którym Zasada zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Europy w roku 1966.

Dla załogi Zasada/Bielak to zgodnie z planem już koniec wyprawy. Pozostali uczestnicy po jednym dniu przerwy wracają podobną trasą do Bielska-Białej.

Sobiesław Zasada - żywa legenda polskich rajdów

Sobiesław Zasada, to najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy. Trzy razy wygrywał mistrzostwa Europy, które w 1979 roku zostały przekształcone w mistrzostwa świata. Jako jedyny zawodnik zza żelaznej kurtyny był kierowcą fabrycznym: Steyr Pucha, Porsche, BMW i Mercedesa. Zwyciężył w sumie w ponad 150 rajdach.

Sobiesław Zasada dojechał Maluchem do Turynu

Jest także twórcą powiedzenia "szerokiej drogi". W 1960 roku podczas wywiadu telewizyjnego pozdrowił w ten sposób widzów, życząc im, aby droga była zawsze szeroka i bez żadnych przeszkód.

50 lat historii Malucha

W sumie w 50-letniej historii wyprodukowano ponad 4,6 miliona "Maluchów", z czego 3,3 miliona w polskich zakładach w Bielsku i w Tychach. Ostatni Fiat 126 zjechał z taśmy produkcyjnej tyskiej fabryki 22 września 2000 roku.

