Serwis wystawił rachunek grozy. Za przyciski do Ferrari zapłacił majątek

Jan Guss-Gasiński Strefa motofanów

Kupno drogiego samochodu to jedno, ale utrzymanie go w nienagannym stanie… to inna para kaloszy. Najlepiej wiedzą o tym właściciele egzotycznych, włoskich maszyn, których serwisowaniem zajmują się tylko autoryzowane warsztaty. Ile kosztuje odświeżenie kokpitu i wymiana klejących się przycisków w Ferrari? Będziecie w szoku!

Zdjęcie Dostał rachunek grozy w serwisie Ferrari / materiały prasowe