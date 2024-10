W jakim wieku można zdobyć prawo jazdy na motocykl? Kategorie i wymagania

Spis treści: 01 Kategoria AM. Od 14. roku życia

02 Kategoria A1. Od 16. roku życia

03 Kategoria A2 - Od 18. roku życia

04 Kategoria A. Od 20. albo 24. roku życia

05 W jakim wieku można zdobyć prawo jazdy na motocykl?

Motocykle stają się z każdym rokiem w Polsce coraz bardziej popularne, co zdecydowanie potwierdzają statystyki sprzedaży, publikowane są przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Rekordy systematycznie są pobijane, a w szkołach nauki jazdy nie brakuje chętnych na to, aby w swoim blankiecie uzupełnić jedną z rubryk, która rozpoczyna się od litery "A". Wraz z rosnącym zainteresowaniem motocyklami pojawia się mnóstwo pytań o wiek, różnice i przede wszystkim dane techniczne motocykli, którymi można poruszać się w ramach kategorii, które weszły w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku.

Aby zdobyć prawo jazdy na motocykl w Polsce, konieczne jest ukończenie odpowiedniego wieku, a także przejście kursu teoretycznego i praktycznego. W zależności od pojemności silnika i mocy motocykla, wyróżnia się kilka kategorii prawa jazdy motocyklowego: AM, A1, A2 oraz A. Jednoznaczna odpowiedź na tytułowe pytanie jest zatem niemożliwa, bo konieczne jest przeanalizowanie każdej z nich, aby poznać niezbędne informacje zarówno na temat wymaganego wieku, jak i samych motocykli.

Kategoria AM. Od 14. roku życia

Wprowadzając nowe przepisy na początku 2013 roku, ustawodawca wprowadził kilka istotnych modyfikacji względem karty motorowerowej, która została zamieniona właśnie przez kategorię AM. Jedną z najważniejszych była zmiana minimalnego wieku uprawniającego do ubiegania się o prawo jazdy, który został podniesiony do 14 lat. W praktyce, kurs w szkle nauki jazdy można rozpocząć nieco wcześniej, bo już na trzy miesiące przed ukończeniem tego wieku.

Każdy posiadacz kategorii AM może poruszać się motorowerami, czyli pojazdami dwu- lub trójkołowymi, w których pojemność silnika spalinowego nie przekracza 50 cm³, a w przypadku napędu elektrycznego moc wynosi maksymalnie 4 kW. Mogą to być popularne skutery, jak i jednoślady wyglądające jak choppery czy sportowe motocykle. Istotne jest, by silnik spełniał określone normy, a maksymalna prędkość tych pojazdów była konstrukcyjnie ograniczona do 45 km/h.

Kategoria A1. Od 16. roku życia

Kolejna kategoria nazwana została A1 i jest to następny krok w karierze młodego entuzjasty dwóch kółek, który ukończył 16 lat i chciałby na dobre porzucić motorowery przesiadając się na pełnoprawny motocykl. Jej posiadacz uprawniony jest do prowadzenia przede wszystkim wspomnianych już wcześniej motocykli, jednakże obejmuje również inne pojazdy określone przez ustawodawcę.

W przypadku jednośladów zwiększa się pojemność silnika do 125 cm³, a maksymalna moc może wynosić 11 kW. Najważniejszym zapisem nie są jednak powyższe wartości, a przede wszystkim stosunek mocy do masy, który nie może być większy niż 0,1 kW/kg. Dodatkowo warto wiedzieć, że posiadacze tej kategorii mogą poruszać się także trójkołowcami o mocy do 15 kW, a także wszystkimi pojazdami, które należą do kategorii AM, czyli motorowerami oraz lekkimi czterokołowcami.

Kategoria A2 - Od 18. roku życia

Wraz z ukończeniem 18. roku życia zmotoryzowani otrzymują możliwość ubiegania się o kolejną kategorię w motocyklowej hierarchii. Uzyskanie prawa jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania jednośladami o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,6 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, pod warunkiem, że pojazd nie powstał przez ograniczenie mocy w motocyklu, który pierwotnie miał więcej niż dwukrotnie większą moc.

Dodatkowo poruszać można się trójkołowcami o mocy nieprzekraczającej 15 kW, a także pojazdami objętymi kategorią AM. Szczególną uwagę należy zwrócić na pierwszy punkt dotyczący motocykli, wykluczający prowadzenie jednośladów, których moc została zredukowana o więcej niż połowę. Oznacza to, że pojazdy, których oryginalna moc wynosiła więcej niż 70 kW (około 95 KM), nie są dopuszczalne w tej kategorii, nawet jeśli ich moc została ograniczona do 35 kW. Warto o tym pamiętać.

Kategoria A. Od 20. albo 24. roku życia

Kategoria A to najwyższe uprawnienie w zakresie prowadzenia motocykli, dające możliwość jazdy każdym jednośladem, niezależnie od pojemności silnika czy jego mocy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmuje ona zarówno motocykle jednośladowe, jak i te wyposażone w boczny wózek, co czyni je pojazdami wielośladowymi. W praktyce oznacza to, że posiadając kategorię A, możemy prowadzić motocykle o dowolnych parametrach technicznych, bez względu na rodzaj silnika, pojemność czy liczbę cylindrów.

Sporo pytań pojawia się o wiek, po ukończeniu którego można rozpocząć kurs. Drogi są dwie - pierwsza opcja zdobycia pełnego motocyklowego prawa jazdy dotyczy osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jednośladami. W takim przypadku kierowca musi mieć ukończone 24 lata. Natomiast osoby dysponujące już kategorią A2 mogą przystąpić do egzaminu na kategorię A po dwóch latach od uzyskania A2, a więc nawet w wieku 20 lat. Można tym samym zaoszczędzić na tym nie tylko sporo czasu, ale także pieniędzy. Obierając tę drogę kursant musi wyjeździć w szkole nauki jazdy zaledwie 10 godzin, jest również zwolniony zarówno z zajęć teoretycznych, jak i państwowego egzaminu teoretycznego.

Wystarczy zatem potrenować pod okiem instruktora na nieco mocniejszej oraz większej maszynie, a następnie zdać praktyczny egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

W jakim wieku można zdobyć prawo jazdy na motocykl?

Uzyskanie motocyklowego prawa jazdy w Polsce zależy od kategorii, która jest dostosowana do wieku oraz parametrów technicznych pojazdu. Najwcześniej, bo już od 14. roku życia, można uzyskać prawo jazdy kategorii AM, która pozwala na jazdę motorowerami. Kategoria A1, dostępna od 16 lat, umożliwia jazdę motocyklami o pojemności do 125 cm³. Kategoria A2, o którą mogą ubiegać się osoby od 18. roku życia, pozwala na prowadzenie maszyn o mocy do 35 kW, natomiast pełne uprawnienia na każdy typ motocykla uzyskuje się w kategorii A, dostępnej od 24 lat (lub od 20 lat przy wcześniejszym posiadaniu kategorii A2).