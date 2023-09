Ducati zaskakuje. Nowa Multistrada V4 S Grand Tour to turystyk "na bogato"

Spis treści: 01 Multistrada V4 S - dane techniczne i wyposażenie

02 Multistrada V4 S. Co daje wersja Grand Tour?

03 Udogodnienia dla turystów w seryjnym wyposażeniu Multistrady

04 Cena Ducati Multistrady V4 S Grand Tour

To już 20 lat od pojawienia się pierwszej Multistrady w historii - brzydkiego kaczątka, które początkowo nie zyskało sobie wielkiej popularności. To zmieniło się po wprowadzeniu nowego modelu w 2010 roku. Nowa Multistrada całkowicie zmieniła oblicze marki z Bolonii i od tego czasu jest systematycznie rozwijana. W najnowszym wcieleniu silnik V2 został zastąpiony przez mocarne i niezawodne V4. Multistrada V4 S Grand Tour to premierowa wersja uber-turystyka Ducati, który na pokładzie ma wszystko czego możesz chcieć.

Multistrada V4 S - dane techniczne i wyposażenie

Na poczatek wspomnimy tym czym właściwie jest Multistrada V4 S. To motocykl uniwersalny, nadający się zarówno do turystyki drogowej, jak i tej w stylu adventure, choć w wersji S jest to zdecydowanie maszyna bardziej drogowa, lubiąca wręcz połykać kilometry i zdolna robić to w iście sportowym stylu. To bardzo szybki motocykl, w którego ramie bije czterocylindrowe serce w układzie V, o pojemności 1158 cm3 i mocy 170 KM, a moment obrotowy wynosi imponujące 125 Nm. To istna rakieta, ale szybką turystykę pozwala uprawiać w naprawdę komfortowych warunkach.

Na pokładzie jest zatrzęsienie systemów elektronicznych. Oto najważniejsze z nich:

Wielopoziomowa kontrola trakcji

Kilka map silnika i ustawień charakterystyki silnika i zawieszenia

Wielopoziomowy ABS z funkcją dopasowania siły hamowania w złożeniach (Cornering ABS)

System odłączania dwóch cylindrów w celu ograniczenia zużycia paliwa i emisji temperatury

Platforma IMU - 6-osiowy czujnik żyroskopowy zawiadujący systemami elektronicznymi

Multimedialny wyświetlacz TFT z funkcją łączności i nawigacji

Elektronicznie sterowane zawieszenie Ducati Skyhook

Opcjonalnie radar z aktywnym tempomatem i funkcję monitorowania martwego pola, a także wiele innych

Postawiony na 19-calowym kole z przodu i 17-calowym z tyłu motocykl Ducati to prawdziwy obieżyświat, naszpikowany nowoczesną technologią, a do tego piękny i komfortowy. Cieszy się coraz większą popularnością na świecie, podkradając klientów KTM-owi Adventure i BMW R 1250 GS - czyli liderom tej klasy.

Multistrada V4 S. Co daje wersja Grand Tour?

Wydawałoby się, że Multistrada ma właściwie wszystko co tylko można dołożyć do tego motocykla - ogromną ilość elektroniki dbającej o bezpieczeństwo i komfort jazdy, systemy wspomagające i wręcz wyręczające kierowcę w wielu sytuacjach, łącznie z najnowszymi zdobyczami technologii w motocyklach takimi jak radar, aktywny tempomat, czy elektronicznie sterowane zawieszenia. Czego chcieć więcej?

A jednak znalazło się miejsce do poprawek, a raczej wzbogacenia Multistrady V4 S i właśnie takie nadeszły w nowej wersji Grand Tour. W Multistradzie V4 S GT aktywny tempomat adaptacyjny ACC z radarem przednim i tylnym jest na wyposażeniu standardowym, podobnie jak czujniki ciśnienia powietrza w kołach, a także dodatkowe przeciwmgielne reflektory LED.

Udogodnienia dla turystów w seryjnym wyposażeniu Multistrady

W seryjnym wyposażeniu GT znajdziemy też zestaw kufrów bocznych o łącznej pojemności 60 litrów, w malowaniu dopasowanym do oryginalnych barw GT, a żeby uprzyjemnić podróże, kanały powietrza w obszarze nóg są teraz regulowane, przez co można zmieniać kierunek strumienia powietrza.

Dodano jeszcze kilka zmian dotyczących ergonomii - zmieniony został system mocowania kierownicy (jest mocowana bezpośrednio, bez amortyzacji), siedzenie pasażera z wersji Rally ma poprawioną ergonomię i oferuje lepszy komfort, schowek na smartfona ma dodatkową wentylację, a osłony termiczne w okolicach wahacza zostały przemodelowane tak, by poprawić komfort termiczny i kierowcy i pasażera.

Jest też parę sprytnych rozwiązań ułatwiających obsługę mniej sprawnym i niższym kierowcom - możliwość obniżenia zawieszenia podczas zatrzymywania się i jazdy z niską prędkością (ułatwienie podparcia motocykla na postoju), funkcja Easy Lift umożliwiająca łatwe podniesienie motocykla z bocznej podpórki. Działa to za sprawą sprytnej regulacji hydrauliki elektronicznie regulowane zawieszenia.

Cena Ducati Multistrady V4 S Grand Tour

Multistrada V4 S Grand Tour jest ma również oczywiście indywidualne malowanie i dedykowane grafiki umieszczone w wielu miejscach, mające przypominać, że jest to wersja topowa i wyjątkowa. GT to uzupełnienie oferty Multistrad w której mamy już wersję standardową V4 i nieco lepiej wyposażoną V4 S, a także bardziej uterenowioną Rally i sportową Pikes Peak.

Wersja Grand Tour nie ma jeszcze oficjalnej ceny, ale prawdopodobnie będzie plasować się pomiędzy kosztującą 108 900 zł wersją V4 S, a wartą 126 900 zł wersją Rally. Bazowa Multsitrada V4 kosztuje 93 900 zł, a najwyższa - Pikes Peak o sprotowej charakterystyce - 149 900 zł.

