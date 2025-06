Wcześniejsze rozwiązania kufrów keyless korzystały z tradycyjnych połączeń stykowych. To jednak wiązało się z problemami: zwarcia w deszczu, brudne złącza czy awarie po intensywnym off-roadzie. Nowy system NAD działa całkowicie bezprzewodowo - wykorzystuje dwie płyty (nadajnik i odbiornik), które przekazują energię przez indukcję. To podobne rozwiązanie, jakie znamy z ładowania telefonów bezprzewodowych.

Na uwagę zasługuje także wbudowane podświetlenie wnętrza kufra oraz port USB do ładowania telefonu czy kamery. Wszystko po to, aby ułatwić codzienne użytkowanie i poprawić komfort jazdy.

Jak podkreślają eksperci NAD, największym wyzwaniem podczas projektowania była kwestia parowania nadajnika z odbiornikiem. Początkowo trwało to nawet 5 sekund, co w praktyce było zbyt długo. Inżynierowie jednak znaleźli sposób, by skrócić ten czas do 0,6 sekundy. Dzięki temu system działa błyskawicznie, a kufry można montować i demontować bez straty czasu.