Chociaż na polskich drogach można było spotkać motoambulanse, tylko w nielicznych przypadkach były one włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Największym problemem okazała się sama definicja ambulansu, która dyskwalifikowała jednoślady jako pełnoprawne pojazdy ratownicze. Pomimo tego, że były wyposażone w sprzęt do ratowania zdrowia i życia, nie mogły przewozić poszkodowanych. Ten jeden zapis skutecznie sprawiał, że przez ostatnie 23 lata nie były włączone do centrali PRM.