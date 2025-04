24 sierpnia 2024 r. weszły w życie rewolucyjne przepisy, które zezwoliły posiadaczom prawa jazdy kategorii B - mającym je od co najmniej 3 lat - na prowadzenie motocykla o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 ccm. Choć wśród ekspertów i zmotoryzowanych nie brakowało obaw co do zasadności tej zmiany oraz możliwości wzrostu liczby wypadków z udziałem kierujących jednośladami, ostatecznie nowe przepisy okazały się bardzo dobrym krokiem. Znacząco ożywiły rodzimy rynek i zaraziły pasją dziesiątki tysięcy kierowców samochodów.

Szybciej, taniej i bez problemów z parkowaniem. Motocykle na kat. B mają sens

Polscy kierowcy pokochali nowe przepisy i bardzo szybko zaczęli z nich korzystać. Dla jednych była to idealna okazja, aby skrócić dojazdy do pracy i znacznie obniżyć koszty eksploatacji, dla innych szansa na odkrycie nowej pasji. Bez względu na to co kierowało ich wyborem, posiadanie niewielkiego motocykla, szczególnie w dużych miastach, niesie za sobą realne korzyści.

W wybranych polskich miastach motocykliści mogą poruszać się buspasami, czyli wydzielonymi pasami ruchu przeznaczonymi dla komunikacji zbiorowej. Z takiej możliwości korzystają kierowcy jednośladów w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach, Rzeszowie, Szczecinie, Gdańsku i Łodzi. Dodatkowo w niektórych z tych miast lokalne przepisy zwalniają właścicieli jednośladów z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania.

Jazda motocyklem znacznie skraca również czas dojazdu, ponieważ w określonych sytuacjach możliwe jest omijanie i wyprzedzanie pojazdów stojących w korkach. Choć przesiadka z czterech na dwa koła wiąże się z początkowym wydatkiem, każdy kolejny kilometr to już realna oszczędność. Motocykle spalają znacznie mniej paliwa niż samochody osobowe, a ich regularna eksploatacja i serwisowanie są zdecydowanie tańsze.

Jakimi motocyklami można jeździć na kategorię B?

Na mocy nowelizacji z 2014 r. posiadacze kategorii B z co najmniej 3-letnim doświadczeniem za kółkiem mogą w pełni legalnie i bez dodatkowych egzaminów kierować jednośladami o mocy silnika nieprzekraczającej 125 ccm. To jedna z najważniejszych wytycznych, która odnosi się do wszystkich typów motocykli - zarówno skuterów z automatyczną skrzynią biegów, jak i modeli zaliczanych do segmentu naked, sport czy adventure.

Ustawodawca określił również maksymalną moc, która nie może przekraczać 11 kW, czyli około 15 KM. Dodatkowo stosunek mocy do masy nie może przekraczać 0,1 kW/kg, a jednoślad musi ważyć co najmniej 110 kg, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramie mógł zostać zamontowany najmocniejszy dopuszczalny silnik.

Junak M16 125 to duży motocykl dla wysokich, którzy chcą jeździć motocyklami na prawo jazdy kategorii B materiały prasowe

Dokładne określenie tych wymagań było celowym zabiegiem, mającym na celu wykluczenie możliwości jazdy na znacznie mocniejszych motocyklach z lat 90. i 00. Choć ich jednostki napędowe miały tę samą pojemność, dwusuwowe silniki generowały moc nawet ponad 30 KM i pozwalały na osiąganie prędkości maksymalnej rzędu 170 km/h. Ówcześni inżynierowie mogli korzystać z rozwiązań stosowanych w znacznie mocniejszych modelach sportowych, nie musząc przy tym przestrzegać norm emisji spalin.

Najlepszy motocykl na kat. B

Określenie jednego, najlepszego modelu motocykla dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B to bardzo trudne zadanie. Cieszy jednak fakt, że czołowi producenci nie zlekceważyli najmniejszych jednośladów - wręcz przeciwnie, ogromne zainteresowanie sprawiło, że niemal każda marka zaczęła rozwijać istniejące modele lub wprowadzać zupełnie nowe konstrukcje.

Rynek jest niezwykle zróżnicowany, więc każdy znajdzie coś dla siebie - od budżetowych propozycji z Azji, idealnych do ekonomicznego przemieszczania się po zatłoczonych ulicach, po bardziej zaawansowane modele z Japonii czy Włoch. Najlepszym wyborem będzie jednak odpowiedzenie sobie na kilka podstawowych pytań: do czego głównie będzie służył motocykl, jaki budżet chcemy przeznaczyć na zakup, a następnie niezbędne będzie wykonanie jazdy testowej.

Nie tylko klasyczne motocykle na kat. B. Czy można jeździć trajką?

Niewielu kierowców wie, że samochodowe prawo jazdy kategorii B uprawnia również do kierowania trójkołowcami, które posiadają homologację L5e. Oznacza to, że między kołami przedniej osi musi być zachowana odległość wynosząca co najmniej 460 mm, a na liście wyposażenia musi znajdować się hamulec postojowy. Warto zaznaczyć, że w przypadku tzw. trajek nie ma ograniczeń związanych z pojemnością silnika i mocą.

Legalnie możemy zatem jeździć chociażby Piaggio MP3 z silnikami o pojemności 300, 400 lub 530 ccm, a także Yamahą Tricity 300, egzotycznym Can-Am Ryker i Spyder, a także amerykańskim Harley-Davidsonem Tri-Glide z potężną jednostką o pojemności 1868 ccm. W ramach ciekawostki warto dodać, że posiadacze kategorii B nie mogą jeździć Yamahą Nikken, ponieważ model ten nie posiada homologacji L5e.

Harley-Davidson Tri Glide 2025. materiały prasowe

Motocykle na kategorie B. Jakie wymagania należy spełnić?

Zasady są bardzo proste, a kierowcy, którzy chcą jeździć motocyklami o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 ccm lub trajkami z homologacją L5e, muszą pamiętać o spełnieniu jednego wymogu - stażu. Konieczne jest posiadanie kategorii B od co najmniej trzech lat, aby bez dodatkowego kursu i egzaminu wsiąść z kierownicę jednośladu.

To najbardziej ekskluzywne Mercedesy na świecie. Powstają w Polsce INTERIA.PL