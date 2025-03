Wydawać by się mogło, że akcje policyjne z udziałem sonometru w najbliższych tygodniach skutecznie zniechęcą lokalnych oraz przyjezdnych motocyklistów do montażu układów wydechowych niezgodnych z obowiązującymi normami. Wraz z poinformowaniem o rozpoczęciu akcji „Cicha Gdynia”, pojawiły się również spekulacje dotyczące wprowadzenia zakazu wjazdu jednośladów do niektórych części miasta. Tak wyglądać miał kolejny, wręcz nierealny krok, w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców.