W skrócie Konflikt między motocyklistami a Lasami Państwowymi narasta z powodu ograniczania dostępu do tras off-roadowych.

Grupy TET i RATS łączą siły, tworząc ankietę i petycję do Lasów Państwowych o zwiększenie liczby legalnych szlaków.

Kary za nielegalny wjazd do lasu drastycznie wzrosły, a nielegalnych przypadków przybywa.

Liczba legalnych tras off-roadowych stale się zmniejsza. Motocykliści z grupy TET (Trans Euro Trail) oraz RATs (Regional Adventure Trails) to miłośnicy jazdy w terenie, którzy angażują się w tworzenie sieci legalnych szlaków, promocję kultury oraz dobrego wizerunku fanów dwóch kółek. Tylko w Polsce łączna długość dróg Trans Euro Trail sięga około 4,9 tys. km oraz ponad 3 tys. km stworzonych przez grupę RATS. Oba środowiska postanowiły połączyć siły, aby zażegnać konflikt między kierowcami i służbami.

Motocykliści z petycją do Lasów Państwowych. Na szali zwiększenie liczby legalnych szlaków off-roadowych

Obie grupy - TET i RATS - zrzeszają fanów dwóch kółek, dla których głównym celem jest jazda po legalnych trasach z poszanowaniem środowiska, zwierząt oraz okolicznych mieszkańców. Turystyka off-roadowa rośnie w siłę na całym świecie, dlatego twórcom ankiety połączonej z petycją zależy na tym, aby pokazać Lasom Państwowym, że duża grupa miłośników dwóch kółek jest w stanie dogadać się z resortem oraz na ustalonych zasadach korzystać z wyznaczonych ścieżek. To propozycja, która docelowo ma doprowadzić do zmniejszenia liczby nielegalnego wjazdu do lasów, niszczenia ściółek leśnych i liczby interwencji Straży Leśnej.

Zdaniem inicjatorów legalna turystyka terenowa ma realną szansę powodzenia, a zwiększenie liczby dróg to szereg konkretnych korzyści dla lokalnej społeczności. Podróżujący leśnymi szlakami motocykliści chętnie decydują się na skorzystanie z usług osób mieszkających nieopodal wytyczonych dróg, więc pieniądze za paliwo, gastronomię, serwis i noclegi zwiększą lokalne wpływy. Co więcej, sposób ten ma przyczynić się do poprawy ochrony przyrody.

Lasy Państwowe stworzyły ankietę. Po nadziejach nie pozostał już nawet ślad

Warto przypomnieć, że podobną ankietę w maju 2021 r. przeprowadziły Lasy Państwowe. Chociaż początkowo pokładano w niej spore nadzieje na zakopanie topora wojennego pomiędzy fanami off-roadu a leśnikami, to pod koniec tego samego roku opublikowane zostały fatalne wiadomości. Michał Gzowski - rzecznik prasowy Lasów Państwowych - jasno poinformował, że jej publikacja nie miała kompletnie związku z planami jakichkolwiek zmian prawa ani otwarcia lasów na legalną jazdę dla zmotoryzowanych.

Środowisko motocyklistów lubujących się w jeździe w terenie postanowiło zatem wziąć sprawy w swoje ręce i przygotować własną petycję. To nie tylko badanie opinii, ale przede wszystkim chęć pokazania Lasom Państwowym, że środowisko fanów dwóch kółek jest rozsądne, respektujące przepisy i przede wszystkim otwarte na rozmowy.

Warto zaznaczyć, że obie organizacje zajmują się tworzeniem legalnych tras off-roadowych po drogach nieutwardzonych i gruntowych. Trans Euro Trail posiada sieć dróg w Europie o długości ponad 100 000 km, natomiast RATs przygotowuje trasy po Polsce.

Jaki mandat grozi za wjazd motocyklem do lasu w 2025 r.?

Problem nielegalnego wjazdu do lasu w Polsce jest potężny. W 2021 r. odnotowano 36 tys. przypadków, a w 2024 r. było ich już 57 tys. To wzrost aż o 59 proc. w ciągu trzech lat. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem, który znacząco zaostrzy kary za tzw. szkodnictwo leśne i wprowadzi surowsze sankcje wobec osób łamiących zakaz jazdy po terenach leśnych.

Zgodnie z art. 161 kodeksu wykroczeń, kierowca pojazdu silnikowego, motoroweru czy zaprzęgu, który wjeżdża do lasu w miejscu niedozwolonym albo zostawia tam pojazd, podlega karze grzywny od 20 do 500 zł. Jeśli odmówi przyjęcia mandatu, sąd może orzec karę sięgającą nawet 5 tys. zł.

