Fani motocykli z pewnością wiedzą, że kwestia prawidłowego przygotowania motocykla do zimowej przerwy nie jest związana wyłącznie z zachowaniem estetycznego wyglądu. Wykonanie kilku prostych czynności ma być gwarancją wyeliminowania nawet błahych problemów, które najczęściej pojawiają się wraz z pierwszym wiosennym rozruchem silnika. Aby wasz motocykl odpowiednio "przestał" całą zimę, a za kilka miesięcy odwdzięczył się bezawaryjną pracą, należy wykonać kilka prostych czynności przed zaparkowaniem maszyny w czeluściach garażu.

Dlaczego przygotowanie motocykla do zimowego przestoju jest ważne?

Temat odpowiedniego przygotowania jednośladu do zimy bardzo często lekceważony jest przez właścicieli. Niskie temperatury, wilgoć oraz brak ruchu mogą negatywnie wpłynąć na stan techniczny poszczególnych elementów, a w szczególności akumulatora, układu paliwowego czy zapłonowego, a także powierzchni lakierowych lub chromowanych. Przed ostatecznym zakończeniem sezonu motocyklowego warto poświęcić kilka chwil, aby przeprowadzić cztery podstawowe czynności, dzięki którym jednoślad nie tylko bezproblemowo odpali na wiosnę, ale odwdzięczy się bezawaryjną jazdą oraz nienagannym stanem wizualnym. Zminimalizujemy również w ten sposób ewentualność wystąpienia kosztownych napraw.

Poprawne mycie to podstawa. Dlaczego gruntowne wyczyszczenie motocykla jest ważne?

Zaczynamy od rzeczy prozaicznej, ale wyjątkowo ważnej. Po całym sezonie na motocyklu z pewnością zgromadziło się sporo brudu, kurzu, resztek asfaltu czy opon, a także przede wszystkim owadów. Nawet jeżeli jednoślad był systematycznie myty, to przed zimą warto przyłożyć się do tego jeszcze bardziej, bo nawet niewielkie i niepozorne zabrudzenia mogą doprowadzić do korozji lub odbarwień lakieru.

Dokładne mycie to nie tylko kwestia estetyki, ale także zadbanie o stan techniczny. Warto po umyciu dokładnie wysuszyć wszystkie zakamarki, które można również wydmuchać przy użyciu sprężonego powietrza - chociażby z zacisków hamulcowych, przełączników na kierownicy czy miejsc, w których roi się od połączeń elektrycznych. Pozostawiona wilgoć może doprowadzić do rdzy oraz zaśniedzenia styków, dlatego istotne jest nie tylko samo mycie, ale również dokładne osuszenie, a następnie zabezpieczenie lakieru, chromów i plastików odpowiednimi preparatami.

Na rynku znajdziecie wiele najróżniejszych środków, które po nałożeniu tworzą ochronną powłokę. Motocykl nie tylko będzie dobrze wyglądał podczas zimowego przestoju, ale także zachowa świeży wygląd na dłużej.

Czy warto wyciągać akumulator z motocykla na zimę?

Chociaż obecne na rynku akumulatory są bezobsługowe, to w przypadku pojazdów użytkowanych sezonowo należy szczególnie o nie zadbać. Zostawienie go w motocyklu - jeśli zimuje w zimnym, nieogrzewanym garażu - może zakończyć się jego rozładowaniem, a nawet uszkodzeniem. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest wyjęcie baterii i przeniesienie jej do ciepłego, suchego pomieszczenia. Raz na jakiś czas warto dodatkowo ją podładować przy użyciu prostownika lub skorzystać z funkcji automatycznego podtrzymywania napięcia.

Tankować czy nie tankować? Czy zbiornik paliwa w motocyklu na zimę powinien być pełny?

Na temat tego zagadnienia trwają zagorzałe dyskusje - część motocyklistów twierdzi, że skoro motocykl będzie stał przez kilka kolejnych miesięcy to tankowanie zbiornika paliwa do pełna nie ma większego sensu. Należy jednak zaznaczyć, że nie chodzi w tym przypadku o oszczędność, a o zapobieganie skraplaniu się wody wewnątrz baku, co może prowadzić do powstania rdzy. Zresztą woda w paliwie może również negatywnie wpłynąć na pracę silnika po zimie, dlatego tym bardziej zaleca się zatankować zbiornik paliwa.

Jeżeli wasz motocykl nie posiada wtrysku paliwa, a zasilany jest gaźnikami, to warto przed zimą opróżnić komory pływakowe, aby resztki benzyny nie pozostały w nich na tak długi czas.

Jak wybrać odpowiedni pokrowiec na motocykl?

Ostatnią kwestią pozostaje zabezpieczenie motocykla przed różnymi czynnikami zewnętrznymi na czas postoju. Mowa o kurzu, wilgoci, a także uszkodzeniach mechanicznych, przed którymi wasz jednoślad może ochronić pokrowiec. Przede wszystkim należy wybrać taki, który posiada dodatkową membranę, dzięki której na maszynie nie będzie zbierać się woda. Raz na jakiś czas warto go zdjąć, aby przewietrzyć i osuszyć motocykl. Wilgoć gromadząca się pod pokrowcem może prowadzić do rozwoju korozji, dlatego należy dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza. W przypadku zimowania motocykla na zewnątrz pokrowiec jest wręcz niezbędny, aby chronić maszynę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

