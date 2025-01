Co oznacza norma Euro 5+ dla motocykli?

Sporo mówi się o normach emisji spalin dla samochodów, ale zapominamy, że specjalnymi regulacjami objęte są również motocykle. W przypadku jednośladów od 2020 roku obowiązywała norma Euro 5, ale wraz z początkiem 2025 r. w życie weszła norma Euro 5+. Co nowego wprowadza ten plus? Najważniejsze jest, że nie wprowadzają bardziej rygorystycznych poziomów emisji. Z drugiej strony, zgodnie z założeniami bardziej rygorystyczne będą teraz testy emisji. Ponadto motocykle muszą teraz przechodzić testy w rzeczywistych warunkach drogowych, a nie tylko w warunkach laboratoryjnych.

W efekcie producenci jednośladów modernizują swoje modele, by te spełniały nowe przepisy. Tak zrobiła również Honda. Oprócz dostosowania ich do Euro 5+ japońska marka zdecydowała się również wprowadzić nowe wersje kolorystyczne. W efekcie na rynku zadebiutowały odświeżone modele z silnikami o pojemności 125 centymetrów sześciennych – ST125 Dax, Z125 Monkey oraz Super Cub C125. Wszystkie nawiązują do legendarnych konstrukcji pamiętających lata 60. XX wieku (Honda Super Cub debiutowała w 1958 roku).