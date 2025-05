Dziś nawet z pozoru prosty wyjazd wymaga więcej "zachodu". Choć coraz częściej motocykle wyposażone są w systemy bezkluczykowe to rosnąca liczba elektronicznych gadżetów i konieczność sparowania urządzeń przez Bluetooth sprawiają, że przygotowania do jazdy potrafią zająć dobrych kilka minut.

Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nowoczesne kaski motocyklowe są fabrycznie przystosowane do montażu interkomów - specjalnych urządzeń wyposażonych w dwa płaskie głośniki oraz mikrofon. Elementy zestawu zaprojektowano tak, aby nie powodowały dyskomfortu nawet podczas długiej jazdy. Wystarczy połączyć się za pomocą Bluetooth ze swoim smartfonem i cieszyć się słuchaniem muzyki w czasie jazdy. To rozwiązanie nie tylko wygodniejsze, ale i bezpieczniejsze. Większość nowoczesnych interkomów automatycznie obniża głośność wraz ze spadkiem prędkości, co szczególnie przydaje się w ruchu miejskim, aby słyszeć dokładnie co dzieje się dookoła.