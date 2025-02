Ile motocykli sprzedało BMW w 2024 roku? Pobito rekord

BMW Motorrad w minionych 12 miesiącach sprzedało na całym świecie 210 408 egzemplarzy swoich motocykli. To historyczny wynik dla niemieckiego producenta, ponieważ nigdy nie udało się sprzedać w ciągu roku tylu pojazdów.

Największym rynkiem dla marki niezmiennie jest jej ojczyzna. W Niemczech do klientów trafiło w minionym roku 26 177 motocykli. To wzrost o ponad 8 proc. w porównaniu z rokiem 2023. Patrząc na określone części świata natomiast pierwsze miejsce należy do Europy – sprzedano 118 727 motocykli. Nie licząc naszych zachodnich sąsiadów wpływ na wynik BMW Motorrad miały Francja (sprzedano łącznie 20 693 motocykle niemieckiej marki), Włochy (16 617 sztuk) oraz Hiszpania (13 009 egzemplarzy).

Sprzedaż motocykli BMW w Europie

Choć w całym regionie Europy Środkowej do klientów trafiło znacznie mniej motocykli niż na przodujących europejskich regionach, to BMW i tak ma powody do zadowolenia. Wynik 11 411 jednośladów sprzedanych w tej części świata jest o ponad 12 proc. wyższy w porównaniu z rokiem 2023. Również w samej Polsce BMW nie może narzekać na wyniki sprzedaży. Do klientów trafiło w zeszłym roku 3 298 motocykli, a to oznacza wzrost o 17 proc. względem roku wcześniejszego. Tym samym bawarska marka uplasowała się na trzecim miejscu najpopularniejszych producentów motocykli w naszym kraju.

Do wyniku bawarskiej marki przyczyniły się również rynki spoza Starego Kontynentu. W Stanach Zjednoczonych sprzedano 17 272 jednoślady marki, w Brazylii 15 267 sztuk, w Chinach 13 872 egzemplarze, a w Indiach 8 301 sztuk.

Jakie modele BMW sprzedają się najlepiej?

Jeśli chodzi o popularność motocykli, największą cieszą się motocykle adventure z silnikami typu bokser, takie jak BMW R 1300 GS, R 1250 GS, R 1250 GS Adventure czy nowe R 1300 GS Adventure. Na te modele łącznie zdecydowało się ponad 68 tys. klientów na całym świecie. Dobre wyniki odnotowały też modele z silnikami czterocylindrowymi. Przykładowo BMW S 1000 RR osiągnęło wynik 11 610 tym samym umacniając swoją pozycję w segmencie motocykli supersport. Doliczając do tego również modele z serii M, w sumie do klientów na całym świecie dostarczono 27 148 egzemplarzy wyposażonych w silniki czterocylindrowe.

Największą popularnością cieszyły się motocykle adventure z silnikami typu bokser, w tym widoczny na zdjęciu model R 1300 GS Adventure. materiały prasowe

Bardzo dobrze sprzedawały się również motocykle z serii F (F 800 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure, G 900 R oraz F 900 XR). Łącznie klienci kupili 40 890 tych jednośladów. BMW zwraca uwagę również na sprzedaż motocykli w segmencie poniżej 500 cm sześciennych. Do końca 2024 roku kupiono 22 339 egzemplarzy modeli G 310 GS, G 310 R oraz G 310 RR. W 2024 roku popularnością cieszyły się również skutery – zarówno te spalinowe (C 400 GT i C 400 X), jak i elektryczne (CE 04 i CE 02). Łącznie sprzedano przeszło 20 tys. egzemplarzy.

Wjechała na ekspresówkę "pod prąd". Odpowie przed sądem Policja Policja