W skrócie W listopadzie i grudniu w salonach Junaka ruszają promocje na motocykle i skutery związane z "Black Weeks" oraz wyprzedażą rocznika.

Ceny wybranych modeli Junaka zostały obniżone nawet o 6 tysięcy złotych, obejmując zarówno pojazdy dla początkujących, jak i doświadczonych motocyklistów.

Oferta promocyjna obowiązuje przez cztery tygodnie lub do wyczerpania zapasów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Junak mają szczególne miejsce w historii rodzimej motoryzacji. Do dziś jest to w pełni polska marka, jednakże produkcja jednośladów ma miejsce w Chinach. Historia tego producenta rozpoczęła się w połowie lat 50. ubiegłego wieku, a co rusz prezentowane modele podbijały drogi - przełomowym motocyklem był M10, nazywany "polskim harleyem" - to standardowo już w ponad 36-milionowym kraju nie udało się utrzymać przy życiu prężnie działającego producenta jednośladów. Nagłe zakończenie produkcji nastąpiło w 1965 r., a przez następne 45 lat Junak żył wyłącznie we wspomnieniach.

Wskrzesili Junaka w 2010 r. Produkcja jednośladów miała być w Polsce

W 2010 r. nastąpił przełomowy moment, a Junaka wskrzesiła polska firma Almot, która narodziła się w 1983 r. w wyniku braku części zamiennych do wielu jednośladów polskiej produkcji. Almot powstał zatem z potrzeby rynku i zajmował się produkcją podzespołów do motocykli, których Szczecińska Fabryka Motocykli już nie tworzyła.

Po 45 latach przerwy udało się przywrócić kultową polską markę i przede wszystkim zachować logo, czyli elegancki i jednolity napis Junak oraz charakterystyczny kształt litery J. Chociaż pierwotnie zakładano, że w gamie znajdą się dwa modele, które będą produkowane w Polsce, to firma zderzyła się z rzeczywistością i konieczne było rozpoczęcie produkcji w Chinach. Dziś w gamie znajdują się zarówno pełnoprawne motocykle, motorowery, skutery, jak i jednoślad z napędem elektrycznym.

Motocykle marki Junak nawet o 6 tys. zł taniej. Promocje z okazji "Black Weeks"

19 listopada ruszają w salonach Junaka wyjątkowe promocje o nazwie "Black Weeks", które potrwają przez cztery tygodnie lub do wyczerpania zapasów. Znacznie taniej można kupić lekkie i ekonomiczne modele o pojemności 50 i 125 cm3, ale także większe jednoślady dedykowane dla posiadaczy kategorii A2.

Zaczynamy od najmłodszych, bo w promocji biorą udział również dwa skutery zaliczane do kategorii AM - Classico 50 oraz elektryczny E-Vintage. Pierwszy z nich można teraz kupić o 2 tys. zł taniej - za 5 999 zł, natomiast drugi aż o 4 tys. zł taniej - 7 999 zł zamiast 11 999 zł. Tańszy jest również model dedykowany nieco bardziej doświadczonym kierowcom. Racer 125 to motocykl o sportowym charakterze, który za sprawą niskiej wagi na poziomie 115 kg oferuje zaskakujące osiągi w tej klasie. W ciągu najbliższych czterech tygodni cena tego modelu zostanie obniżona o 1,7 tys. zł do 7 999 zł.

Dla fanów klasyki i jazdy w terenie. Junak X-Ray 125 i M15 tańsze o 3 tys. zł

Promocją objęte są również dwa inne modele wyposażone w jednostkę napędową o pojemności 125 cm3. Mowa o klasycznym, pięknym oraz charakternym M15, który łączy w sobie linię cruisera z dozą nowoczesności. Teraz można zakupić go o 3 tys. zł taniej - cena została obniżona do 15 999 zł. Z kolei model X-Ray 125 to uniwersalny motocykl stworzony dla fanów maszyn enduro, którzy zamierzają zjeżdżać z asfaltowych dróg. Za egzemplarz z 2024 r. w czerwonym kolorze zapłacimy również o 3 tys. zł taniej - 8 999 zł.

Junak M15 to pełnoprawny cruiser, ale napędzany jednostką o pojemności 125 cm3. Idealny dla posiadaczy kat. B i A1. Junak materiały prasowe

Promocje dla doświadczonych motocyklistów. Junak taniej o nawet 6 tys. zł

W ramach nadchodzącego Black Week promocja obejmie również dwa motocykle o większej pojemności silnika. SR 400, czyli klasyczny neoscrambler napędzany dwucylindrową jednostką o mocy 42,8 KM, kosztuje o 5, a nawet 6 tys. zł mniej - 17 499 lub 18 499 zł. Taniej można zakupić również pełnoprawny model adventure wyposażony w komplet kufrów. Cena 37-konnego RX 401 będącego praktycznym towarzyszem codziennych dojazdów oraz dalszych podróży została obniżona o 3 tys. zł do 21 999 zł. Ceny promocyjne obowiązują przez cały okres trwania akcji lub do wyczerpania dostępnej puli jednośladów.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL