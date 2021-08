F1. Wyścig o GP Belgii trwał dwa okrążenia!

To jednak wystarczyło, zgodnie z regulaminem F1, do uznania go za rozegrany. Kierowcy otrzymają połowę należnych im punktów.

Jako wyniki końcowe uznano rezultaty rywalizacji o pole position. Wygrał najszybszy w kwalifikacjach Holender Max Verstappen z Red Bulla. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk George Russell z Williamsa, a trzecie obrońca tytułu Lewis Hamilton z Mercedesa. Po kilku godzinach wprowadzono korektę - karę otrzymał Lance Stroll z teamu Aston Martin, co sprawiło, że został przesunięty z 18. na 20. lokatę.

Tegoroczny GP Belgii był najkrótszym w historii F1. Do tej pory rekordzistą pod tym względem było Grand Prix Austrii w 1991 roku, gdy zawodnicy przejechali 14 okrążeń.

Verstappen odniósł 16 zwycięstwo w karierze i otrzymał 12,5 pkt.

Wyniki GP Belgii:

1. Max Verstappen (Red Bull Racing) 2 okrążenia

2. George Russell (Williams) strata 2,198 s

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 3,518

4. Daniel Ricciardo (McLaren) 5,951

5. Sebastian Vettel (Aston Martin) 7,894

6. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 10,275

7. Esteban Ocon (Alpine) 11,791

8. Charles Leclerc (Ferrari) 13,217

9. Nicholas Latifi (Williams) 15,634

10. Carlos Sainz (Ferrari) 16,166

11. Fernando Alonso (Alpine) 20,590

12. Valtteri Bottas (Mercedes) 22,414

13. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 24,163

14. Lando Norris (McLaren) 27,110

15. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 28,329

16. Mick Schumacher (Haas) 29,507

17. Nikita Mazepin (Haas) 31,993

18. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 36,054

19. Sergio Perez (Red Bull Racing) 38,205

20. Lance Stroll (Aston Martin) 44,108

Czołówka klasyfikacji generalnej MŚ (po 12 z 22 wyścigów):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 202,5 pkt

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 199,5

3. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 113

4. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 108

5. Sergio Perez (Meksyk/Red Bull) 104

6. Carlos Sainz (Hiszpania/Ferrari) 83,5

7. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 82

8. Daniel Ricciardo (Australia/McLaren) 56

9. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 54

10. Esteban Ocon (Francja/Alpine) 42

...

17. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 2

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo)