Kierowcy wyrażali niezadowolenie wobec montażu fotoradaru, co mogło prowadzić do jego zniszczenia.

Fotoradar rekordzista mocno zalazł za skórę bardzo wielu kierowcom. Wskazują na to nie tylko statystyki uchwyconych wykroczeń, ale również emocje, jakie wzbudza sama jego obecność. Już raz padł ofiarą wandali, co wyłączyło go z działania na kilka miesięcy. Teraz, gdy powrócił - ponownie został potraktowany siłą.