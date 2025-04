BAIC BJ30e to kolejny model chińskiego producenta, który trafia do naszego kraju. Wiele osób może jeszcze nie kojarzyć takiej marki, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że bez wątpienia nie jest to nowicjusz w branży motoryzacyjnej. BAIC, czyli Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd. to jeden z najstarszych producentów samochodów w Chinach. Firma została bowiem założona w 1958 roku.