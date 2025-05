Zwolennicy nowej opłaty argumentują, że wprowadzenie takiego rozwiązania zapewni bardziej sprawiedliwy podział kosztów utrzymania i rozwoju infrastruktury - właściciele pojazdów elektrycznych mieliby wreszcie w równym stopniu, co kierowcy aut spalinowych, dokładać się do finansowania dróg i sieci energetycznej.

Jak donosi agencja Reuters, w pierwszym kwartale 2025 roku, Tesla wypracowała zysk w wysokości 409 milionów, co stanowi spadek o 71 proc. w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Co więcej, jeśli odliczyć zyski ze sprzedaży praw do emisji spalin, to na samej produkcji i sprzedaży samochodów Tesla zanotowała stratę rzędu 500 mln dolarów.