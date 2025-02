Leapmotor International to spółka joint venture koncernu Stellantis i chińskiego producenta samochodów elektrycznych, firmy Leapmotor. Celem spółki jest sprzedaż w Europie tanich samochodów elektrycznych. Pierwsze egzemplarze modeli T03 i C10 są już w drodze do polskich salonów, a ich oficjalna sprzedaż rozpocznie się jeszcze w lutym. Na jakie ceny można liczyć?

Samochód jest napędzany przez silnik elektryczny, który generuje 95 KM i 158 Nm. To wystarcza, by T03 rozpędzało się do 100 km/h w 12,7 s. Producent obiecuje zasięg według WLTP wynoszący od 265 do 395 km, ale realny będzie oczywiście mniejszy. Podczas jazd testowych w Warszawie, jakie odbyliśmy w listopadzie ubiegłego roku, auto zużywało około 15 kWh/100 km, co oznacza, że przy baterii o pojemności 37,3 kWh zasięg wynosi najwyżej 250 km.