Spis treści: 01 Kiedy samochody Leapmotor w Polsce?

02 Jakie auta w Polsce będzie sprzedawać Leapmotor?

03 Ceny Leapmotor T03 i C10 w Polsce

Leapmotor to chiński producent samochodów elektrycznych, który od pewnego czasu na mocy porozumienia z koncernem Stellantis (grupa posiada 21 proc. udziałów w chińskiej marce) oferuje swoje samochody w Europie. Na liście krajów obecnie nie ma Polski, ale to wkrótce się zmieni.

Kiedy samochody Leapmotor w Polsce?

Koncern Stellantis poinformował, że Leapmotor pojawi się na polskim rynku "z początkiem 2025 roku". Samochody dostępne będą u wybranych dealerów marek koncernu. W efekcie Polska będzie kolejnym krajem po Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, w którym oferowane będą auta tej chińskiej marki.

Reklama

Jakie auta w Polsce będzie sprzedawać Leapmotor?

Podobnie jak w innych krajach, Leapmotor rozpocznie sprzedaż z dwoma modelami w ofercie - T03 i C10. Pierwszy z nich ma 3 620 mm długości i rozstaw osi na poziomie 2,4 m. Auto oferuje 95 KM i 158 Nm momentu obrotowego. Akumulator o pojemności 37,3 kWh ma oferować 265 km zasięgu w cyklu mieszanym. Korzystając z prądu stałego o mocy 48 kW uzupełnienie energii z poziomu 30 do 80 proc. zajmować ma 36 minut. Warto zaznaczyć, że model ten produkowany jest w zakładzie Stellantisa w Tychach - 16 października 2024 roku rozpoczęła się pełnoskalowa produkcja tego auta.

Zdjęcie Leapmotor T03 to miejskie auto, które wyjeżdża z zakładu Stellantisa w Tychach. / materiały prasowe

Drugim modelem Leapmotor, który trafił do Europy, jest C10. Auto jest SUV-em segmentu D o długości 4 739 mm i rozstawie osi 2 825 mm. Pojemność bagażnika wynosi w nim 435 litrów. Model wyposażony jest w silnik elektryczny zapewniający mu 218 KM i 320 Nm momentu obrotowego. Za magazynowanie energii odpowiada akumulator o pojemności 69,9 kWh, który ma zapewnić 420 km zasięgu według norm WLTP. Korzystając z funkcji szybkiego ładowania uzupełnienie energii z poziomu 30 do 80 proc. zajmie pół godziny.

Zdjęcie Leapmotor C10 to SUV segmentu D, który oferuje 218 KM i 320 Nm. / materiały prasowe

Ceny Leapmotor T03 i C10 w Polsce

Cen aut Leapmotor w Polsce jeszcze nie znamy. Jakiś czas temu Stellantis poinformował jednak, ile średnio będą musieli zapłacić za chińskie auta klienci w Europie. Ceny modelu T03 zaczynają się od 18 900 euro (ok. 81 tys. zł). C10 kosztuje natomiast minimum 36 400 euro (ok. 157 tys. zł). Zaznaczono, że ceny mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od rynku. Przedstawiciele koncernu Stellantis zapowiadają, że gama modelowa Leapmotor będzie systematycznie rozbudowywana. W ciągu najbliższych trzech lat chińska marka zamierza wprowadzić na rynek co najmniej jeden model rocznie.