Podobnie jak w latach ubiegłych, przez okres wakacji, na oficjalnej stronie polskiej policji, serwisach administrowanych przez poszczególne jednostki, a także w mediach społecznościowych jest prezentowana mapa Polski z liczbą śmiertelnych wypadków drogowych. Interaktywny spis tragicznych zdarzeń pozwala sprawdzić informacje na ich temat, wliczając w to dane dotyczące lokalizacji wypadku, liczby ofiar oraz uczestników.

Mapa skłania do przemyśleń

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną wypadku na drodze.

Co ciekawe - informacje pochodzące z mapy będą dostępne nie tylko w sieci, ale także pojawią się na ponad 20 tys. cyfrowych ekranach rozmieszczonych w 553 miastach, m.in.: przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych.

