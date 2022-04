O sądzie w Biłgoraju kilka lat temu zrobiło się głośno, kiedy uniewinnił radnego posiadającego nielegalnie broń i amunicję. Jak się okazuje, to nie jedyny kontrowersyjny wyrok, jaki tam zapadł. Przekonał się o tym niedawno 68-letni Jan Mantycki.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło dwa lata temu w miejscowości Sól koło Zamościa. Pieszy Jerzy K. miał do pasów niespełna 150 metrów. Wolał jednak skrócić sobie drogę i wszedł na jezdnie w niedozwolonym miejscu. Pomimo później pory i panującego zmroku, mężczyzna nie miał na sobie żadnych elementów odblaskowych, ponadto był całkowicie pijany - miał 2,5 promila w organizmie. Jak można się domyślić, szybko doszło do potrącenia.

Pijany zaczepił o lewe lusterko przejeżdżającego samochodu. Pomimo niewielkiej prędkości z jaką poruszał się pojazd, mężczyznę przewróciło. Z urazami kończyn został przewieziony do szpitala - informuje Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kierujący samochodem nie tylko okazał się trzeźwy, ale także poruszał się prawidłowo i z dozwoloną prędkością.

Policja przekazała sprawę prokuraturze, ta oskarżyła kierowcę, a sąd w Biłgoraju go skazał. Nawet prezes sądu przyznaje, że pijany pieszy wtargnął pod koła samochodu. Jednak według niego winnym spowodowania wypadku jest... kierowca.

- Sąd uznał oskarżonego za winnego, wymierzył mu 2 tys. zł grzywny i obciążył oskarżonego kosztami procesu, które wyniosły 5 tys. zł. Czyli 7 tysięcy zł w sumie. Opinia biegłych wskazuje, że pieszy wtargnął. Nie uważam, że wyrok jest kompromitacją sądu. Zbigniew Łupina, prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju.

Pan Jan Mantycki, który nigdy nie dostał nawet mandatu, nie może się pogodzić z decyzją sądu. Uważa wyrok za krzywdzący. Tym bardziej, że Jerzy K. będzie mógł żądać teraz od niego odszkodowania w postepowaniu cywilnym.

Absurdalna sytuacja szybko zainteresowała opinie publiczną. Sprawą postanowili się zająć dziennikarze Interwencji. Podczas reportażu poszkodowany Jerzy K. reagował agresywnie, dopuszczając się nawet ataku na ekipę filmową.

