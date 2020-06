Z fabryki Volkswagena wyjechało ostatnie auto spalinowe

W piątek z taśm fabryki samochodów w Zwickau zjechał ostatni pojazd z silnikiem spalinowym. Golfa R Varianta siódmej generacji, wyposażonego w benzynowy silnik 2.0 TSI i lakierowanego w kolorze białym Oryx wyprodukowano dla klienta w Niemczech. Od teraz w Zwickau będą wytwarzane wyłącznie samochody elektryczne Volkswagena, a w przyszłości również marek Audi i Seat.

Zdjęcie /

To zamknięcie bardzo długiego rozdziału historii - produkcję aut spalinowych rozpoczęto w Zwickau w 1904 roku. Początkowo przez długie lata były to modele marki Horch, w czasach NRD z taśm zjeżdżał tu Trabant. W maju 1990 roku rozpoczęto produkcję Volkswagenów - w ciągu 30 lat w Zwickau powstało dokładnie 6 049 207 samochodów: modeli Polo, Golf, Golf Variant, Passat i Passat Variant.



Reklama

Reinhard de Vries, Dyrektor ds. Techniki i Logistyki w Volkswagen Saksonia: "To dla nas historyczny dzień. Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć, a jednocześnie z radością oczekujemy tego, co przed nami. Elektromobilność będzie się rozwijać coraz bardziej, popyt na samochody elektryczne będziemy zaspokajać stąd, z Zwickau: już w przyszłym roku będziemy w stanie wyprodukować 330.000 aut".

Jens Rothe, Przewodniczący Rady Zakładowej Volkswagen Saksonia, powiedział: "Zwickau to miejsce o najbogatszej tradycji w niemieckim przemyśle samochodowym. Nasza załoga zawsze stawała na wysokości zadania i produkowała auta najwyższej jakości. Zdobyliśmy wewnątrz koncernu duże uznanie i dzisiaj jako pierwsza fabryka rozpoczniemy produkcję modeli z wyłącznie elektrycznym napędem. Dzięki temu zakład w Zwickau jest dobrze zabezpieczony na przyszłość".

Prace w hali nr 6, w której powstawał dotąd Golf Variant, już się rozpoczęły. Po zaplanowanej na kilka letnich tygodni fazie przygotowawczej, w zimie bieżącego roku zostaną w niej wyprodukowane pierwsze samochody elektryczne - obok ID.4 po pewnym czasie również SUV marki Audi. Od połowy listopada 2019 roku w Zwickau trwa seryjna produkcja Volkswagena ID.3 a w lecie ruszy budowa modelu ID.4.

Stopniowa transformacja fabryki samochodów w Zwickau to pierwsza w historii Volkswagena przebudowa dużego zakładu samochodowego do potrzeb produkcji aut elektrycznych. Nakłady na tę operację wynoszą 1,2 miliarda euro. W końcowej fazie, od 2021 roku, w Zwickau będzie powstawać sześć modeli skonstruowanych na płycie podłogowej MEB należących do trzech marek koncernu. W ramach kursów przygotowawczych wszyscy członkowie 8-tysięcznej załogi zostaną przeszkoleni w zakresie produkcji pojazdów elektrycznych i pracy z prądem o dużej mocy. Łącznie do końca 2020 roku załoga z Zwickau weźmie udział w 20 500 dniach szkoleniowych. Dzięki temu w fabryce tej zagwarantowane zostaną trwałe miejsca pracy.