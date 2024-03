Spis treści: 01 Koniec Volvo z silnikiem Diesla. 45 lat historii i tylko dwie własne konstrukcje

27 marca 2024 roku to smutna data dla miłośników wysokoprężnych Volvo. Po 45 latach od debiutu pierwszej wysokoprężnej "cegły" - modelu 244 GL D6, który pojawił się w ofercie w 1979 roku - szwedzka marka wyprodukowała swój ostatni w historii samochód z silnikiem Diesla. To kolejny krok na drodze do realizacji twardej deklaracji złożonej w 2017 roku przez szefa Volvo - Hakana Samuelssona - w myśl której od 2030 roku wszystkie nowe Volvo wyposażone zostaną w napęd elektryczny.

Chociaż imponująca historia wysokoprężnych Volvo liczy sobie równe 45 lat, w tym czasie Szwedzi wprowadzili na rynek tylko dwie rodziny jednostek wysokoprężnych. Pierwsze Volvo z silnikiem zasilanym olejem napędowym - model 244 GL D6 - miało pod maską "pancerny" motor 2.4 l, czyli sześciocylindrową, pozbawioną doładowania, jednostkę Volkswagena zaprojektowaną pierwotnie dla dostawczego modelu LT. W kolejnych latach gama osobowych modeli Volvo z silnikami Diesla opierała się na konstrukcjach Volkswagena i Renault.

Zdjęcie Pierwszym opracowanym przez Szwedów własnym silnikiem Diesla byl legendarny 2.4 l D5, który zadebiutował w 2001 roku w Volvo S80 / Informacja prasowa

Szwedzi sprzedali np. tysiące pojazdów wyposażonych we francuskie silniki 1.9 dCi, które dzięki skróceniu o połowę interwałów serwisowych (z 30 tys. km w Renault do 15 tys. km w Volvo) potrafiły pokonywać całkiem imponujące przebiegi. W 2008 roku podjęto współpracę z grupą PSA, która zaowocowała wprowadzeniem na rynek rodziny jednostek 1.6 drive-e blisko spokrewnionych z 1.6 HDI. W ofercie była także mocniejsza jednostka 2.0 HDI.

Do miana motoryzacyjnej legendy urosła stworzona samodzielnie przez Szwedów pięciocylindrowa jednostka D5 o pojemności 2.4 l, która zadebiutowała w 2001 roku. Rzędowy motor po różnych modernizacjach (pojemności od 2.0 do 2.4 l) przetrwał w ofercie szwedzkiej marki do 2017 roku i zaskarbił sobie sympatię tysięcy nabywców dzięki dobrym osiągom, niskiemu zużyciu i setkom tysięcy kilometrów bezawaryjnej pracy.

Zdjęcie Ostatnie w historii Volvo z silnikiem Diesla - Volvo XC90 na chwilę przed podróżą do muzeum Świat Volvo / Informacja prasowa

Druga generacja wysokoprężnych silników konstrukcji Volvo - VEA (od Volvo Engine Architecture) - debiutowała w 2013 roku. Jednostki dzieliły wiele rozwiązań konstrukcyjnych bez względu na rodzaj zasilania (benzyna lub olej napędowy). W odmianie wysokoprężnej miały 2.0 l pojemności i cztery zawory na cylinder. Mocniejsze odmiany - z podwójnym doładowaniem - wyposażone były w wałki wyrównoważające.

Od 1991 roku Szwedzi wyprodukowali ponad 12 mln samochodów osobowych wyposażonych w silniki wysokoprężne. Nie jest to jednak pełna liczba zbudowanych przez Szwedów Volvo z Dieslem, bo dopiero od 1991 firma skrupulatnie raportuje swoją sprzedaż. Śmiało można więc zakładać, że całkowity wynik jest dużo większy.



Ostatnie osobowe Volvo z silnikiem Diesla - niebieskie XC90 - trafi wkrótce do nowego muzeum firmy Świat Volvo w Göteborgu.