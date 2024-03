"Wyjący" wał pokazali w telewizji. BMW przeprasza i naprawia za damo

15 marca w Chinach jest obchodzony Dzień Konsumenta. Z tej okazji publiczny nadawca China Central Television organizuje coroczną galę, na której prezentowane są przypadki firm, które w nieodpowiedni sposób traktują konsumentów.

Była już krytyka Nike i Apple. Teraz padło na BMW

W poprzednich latach na celowniku dziennikarzy telewizji znalazły się m.in. notujące wpadki jakościowe Apple i Nike. W tym roku niechlubnym bohaterem zostało BMW. W programie przedstawiono skargi kierowców, którzy twierdzili, że z wałów napędowych ich BMW 530Li wydobywają się "irytujące" i "niepokojące" dźwięki, a niemiecki producent zgłoszenia bagatelizuje.

BMW 530Li to samochody produkowane w Chinach na potrzeby chińskiej rynku. Jest to model serii 5, ale o zwiększonym w stosunku do wersji europejskiej, rozstawie osi.

BMW przeprosiło i obiecało bezpłatną naprawę

Po emisji programu BMW uderzyło się w pierś. Niemiecki koncern wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że wnikliwie przyjrzał się wnoszonym skargom i stwierdził, że "dźwięki" nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy.

Jednocześnie BMW zadeklarowało się do przeprowadzenia bezpłatnej naprawy, która usunie źródło problemu. W oświadczeniu koncern przeprosił również użytkowników samochodów za wszelkie niedogodności.



BMW było jedynym dużym, międzynarodowym koncernem, który pojawił się w tegorocznym programie China Central Television.