W Rosji kolejka po białe Łady. Szczęściarze mogą kupić czarne lub zielone

Paweł Rygas Producenci

Wojna w Ukrainie sprawiła, że w Rosja wielkimi krokami zbliża się do złotych czasów kapitalizmu. Dotyczy to np. przemysłu samochodowego i - największego w kraju producenta pojazdów - Łady. Samochody z Togliatti, niczym za czasów Henrego Forda, można dziś kupić w każdym kolorze, pod warunkiem, że są to kolory czarny, biały lub - ewentualnie - zielony.

Zdjęcie Łada Granta w specyfikacji dla rosyjskiej milicji / materiały prasowe