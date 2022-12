W BMW dzieją się dziwne rzeczy. Co to jest Dee?

TikTok

Fakt, że konta w tych serwisach wyglądają tak do dziś zdaje się potwierdzać, że to nie atak hakerów, a celowe działanie marki.

Co to jest Dee?

Czym prędzej zadałem to pytanie przedstawicielowi marki w Polsce. Odpowiedź? "Na razie nic nie mogę powiedzieć. Zapraszam do śledzenia" - nie spodziewałem się niczego więcej. Nie pozostaje nic innego jak pokombinować samemu. Widzę kilka opcji:

Dee to zapowiedź nowego asystenta kierowcy BMW

To pierwsze, co mi przyszło do głowy. "Jest tu kto?" "Jak to się prowadzi?" - to mogłyby być podpowiedzi, że firma chce popularyzować kolejne poziomy jazdy autonomicznej i przygotowała asystenta, który mógłby oswoić kierowcę z perspektywą oddania kierownicy sztucznej inteligencji np. na autostradzie. Być może Dee nie bez powodu mówi "Teraz ja przejmuję kontrolę".