Volkswagen zaprezentuje w przyszłym roku 34 nowe modele

W nadchodzącym roku Volkswagen wprowadzi na światowe rynki 34 nowe modele. Dwanaście z nich to SUVy, osiem to modele elektryczne lub hybrydowe. Do 2024 roku marka Volkswagen zainwestuje w nowe technologie 19 miliardów euro, aż 11 miliardów euro z tej kwoty przeznaczy na rozwój w zakresie elektromobilności.

Do 2050 roku zarówno pojazdy marki Volkswagen, jak i samo przedsiębiorstwo mają stać się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Do 2025 roku emisja CO 2 powstającego podczas produkcji ma się zmniejszyć o połowę. Ważnym krokiem w kierunku modernizacji i cyfryzacji przedsiębiorstwa jest uchwalona w 2019 roku "Roadmap Digital Transformation". Opisano w niej działania jakie mają doprowadzić do dalszego wzrostu konkurencyjności i rentowności. Na jej bazie mają również zwiększyć się kompetencje marki i koncernu Volkswagen w dziedzinie oprogramowania. Już od stycznia 2020 roku działalność rozpocznie Car.Software będąca samodzielnym działem marki. Do 2025 roku własny udział Volkswagena w tworzeniu oprogramowania samochodowego oraz wykorzystywanego do realizacji usług samochodowych ma wzrosnąć z aktualnych niecałych 10 do co najmniej 60 procent.

Dyrektor Operacyjny Volkswagena - Ralf Brandstätter - podkreślił wielki wysiłek załogi w 2019 roku: Mimo kurczącego się światowego rynku marka Volkswagen zdołała zwiększyć swoje udziały i znacznie poprawić wynik operacyjny. Do tego sukcesu przyczyniła się przede wszystkim restrukturyzacja w zakresie głównego obszaru działalności, w tym pozytywne skutki paktu na rzecz przyszłości, a także sukces globalnej ofensywy w dziedzinie SUV-ów. Równie ważne były poprawa wyników w poszczególnych regionach oraz sprawne wprowadzenie procedury WLTP. Uchwalony w 2016 roku pakt na rzecz przyszłości także przyniósł pozytywne skutki. Z planowanej obniżki kosztów w wysokości trzech miliardów euro do końca 2019 roku zostanie zrealizowanych około 2,6 miliarda.

Arno Antlitz, Członek Zarządu ds. Finansów, powiedział: Nasza strategia przynosi efekty: samochody znajdują uznanie klientów, a dyscyplina w zakresie kosztów i inwestycji daje pozytywne skutki. Dlatego mimo trudnej sytuacji na rynku możemy potwierdzić realizację celu zakładającego osiągnięcie w 2019 roku stopy zwrotu w wysokości od czterech do pięciu procent. Zgodnie z zapowiedzią spodziewamy się uzyskać w 2019 roku znacznie ponad miliard euro operacyjnego przepływu gotówki. Nasze cele finansowe na 2020 rok pozostają bez zmian. Potwierdzamy także zamiar osiągnięcia w 2022 roku operacyjnej stopy zwrotu w wysokości co najmniej sześciu procent i przepływu gotówki w wysokości ponad dwóch miliardów euro.

W 2019 roku poprawiła się również wydajność produkcji: cel zakładający wzrost produktywności o pięć procent w ciągu roku zostanie przekroczony; na koniec roku wyniesie on ponad siedem procent.