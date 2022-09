Volkswagen inwestuje w produkcję baterii. Także w Polsce

Kilka lat temu Volkswagen i Umicore - światowy potentat w dziedzinie technologii materiałowych i recyklingu - utworzyły spółkę celową, której zadaniem jest produkcja materiałów katodowych niezbędnych do tworzenia akumulatorów trakcyjnych aut elektrycznych. Jedna z jej fabryk powstała w Polsce. Chodzi o budowaną od 2018 roku "gigafabrykę" materiałów do produkcji akumulatorów w Radzikowicach (woj. opolskie)



Volkswagen inwestuje w baterie

Volkswagen planuje otworzyć w Europie sześć wielkich fabryk akumulatorów trakcyjnych i ich komponentów. Łączna wartość inwestycji sięga 3 mld euro.



Jednym z zakładów, które będą dostarczały materiały katodowe dla fabryk samych baterii Volkswagena, jest uruchomiona w lipcu fabryka w Radzikowicach koło Nysy. Zakład o powierzchni 23 hektarów już obecnie zatrudnia 250 osób. Docelowo ma ich być ponad 400.



Fabryka w Radzikowicach rozpoczęła pracę kilka dni temu. Do 2023 roku w fabryce powstawać mają podzespoły niezbędne do wyprodukowania baterii o łącznej pojemności 20 GWh rocznie. W 2024 roku ma to już być 40 GWh rocznie, a pod koniec dekady - nawet 160 GWh.



Firma deklaruje, że - gdyby zaszła taka potrzeba - w łatwy sposób można będzie zwiększyć roczną produkcję do 200 GWh.



