Bawarski producent poinformował o planach wprowadzenia nowych akumulatorów do rodziny modeli elektrycznych Neue Klasse. Dotychczas w samochodach elektrycznych BMW montowane były akumulatory o pryzmatycznej konstrukcji, których moduły miały kształt prostopadłościanów. Po zmianie będą to elementy o kształcie cylindrycznym.

Zdjęcie Ogniwa o konstrukcji pryzmatycznej vs. nowe, cylindryczne ogniwa BMW / materiały prasowe

Nowe baterie BMW - pomysł jak w Tesli

Amerykański lider produkcji samochodów elektrycznych korzysta z podobnego rozwiązania już od dawna. Wykorzystuje najnowsze ogniwa 4680 - o średnicy 46 i wysokości 80 mm. Wprowadzając je do swoich modeli zaznaczał, że pozwalają na skumulowanie pięciokrotnie większej ilości energii, mogą być sześciokrotnie mocniejsze i pozwalają na osiągniecie o 16 proc. wyższego zasięgu niż stosowane wcześniej ogniwa 2170. BMW w informacji prasowej podaje, że jego nowe ogniwa również będą miały 46 mm średnicy, ale będą miały dwie wysokości. Nie zdziwimy się, jeśli jedna z nich to właśnie 80 mm.

Zdjęcie Nowe, cylindryczne ogniwo baterii BMW / materiały prasowe

Bawarczycy twierdzą, że zmiana technologii pozwoli im na zwiększenie gęstości energii o 20 proc., skrócenie czasu ładowania o 30 proc. oraz zwiększenie zasięgu, również o 30 proc. W tym przypadku punktem odniesienia są jednak stosowane wcześniej akumulatory o konstrukcji pryzmatycznej, więc trudno porównać te wyniki z wynikami Tesli.

Nowe Baterie BMW będzie produkowało samodzielnie

W przeciwieństwie do konkurentów nie zamierza korzystać z istniejących już fabryk niezależnych producentów. Planuje za to postawić własne obiekty w sześciu miejscach na świecie. Po dwie w Chinach, Europie i Ameryce.

To rozwiązanie ma pozwolić na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców, ale przede wszystkim zredukuje koszty produkcji. Niemcy liczą, że dzięki tej zmianie koszt produkcji akumulatorów może spaść o połowę. Przy okazji ograniczą emisję CO2 w procesie produkcji o 60 proc. i będą w stanie zadbać o to, by metale ziem rzadkich wykorzystane jako surowiec pochodziły wyłącznie z legalnych źródeł i były pozyskiwane w humanitarny sposób.

Neue Klasse, czyli nową rodzinę modeli BMW, wykorzystującą nowe baterie, zobaczymy w 2025 r.

Będą to samochody przygotowane w oparciu o platformę zaprojektowaną z myślą o napędach elektrycznych, ale z opcjonalną możliwością wykorzystania jednostek spalinowych. Nieoficjalnie mówi się, że pierwszym jej przedstawicielem będzie sedan, a potem szybko dołączy do niego SUV.

