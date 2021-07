Toyota Yaris Cross z napędami z Polski

Nowe samochody Toyota Yaris Cross zadebiutowała w Polsce

Prezes Toyota Motor Manufacturing Poland Dariusz Mikołajczak podkreślił, że Yaris Cross, to bardzo ważny samochód dla polskich fabryk koncernu.

"Nakładem blisko miliarda złotych w Wałbrzychu uruchamiamy produkcję napędów hybrydowych do tego modelu na zupełnie nowych liniach produkcyjnych, w tym silników TNGA 1,5 l w wybudowanej od zera hali produkcyjnej. To nasz kolejny ważny krok w kierunku elektromobilności, co pozwala nam spokojnie patrzeć w przyszłość" - powiedział, cytowany w komunikacie, Mikołajczak.

Jak podano, po rozbudowie obu fabryk w 2022 r. w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach funkcjonować będzie łącznie aż sześć linii produkcyjnych głównych podzespołów hybrydowych, w tym trzy linie przekładni oraz trzy linie silników zaprojektowanych w architekturze TNGA.

Wraz z obecnie realizowanymi projektami poziom inwestycji w obu zakładach do końca 2022 r. wzrośnie do prawie 6 mld zł; możliwości produkcyjne do 1,65 miliona podzespołów rocznie, zaś zatrudnienie do ponad 3 tys. osób - poinformowano.

Yaris Cross, czyli nowy miejski SUV będzie wyposażany w napędy znane z Yarisa czwartej generacji - benzynowym silnikiem TNGA o pojemności 1,5 l i mocy 125 KM oraz układem hybrydowym 1.5 o mocy 116 KM.

Auto produkowane jest w francuskich fabrykach koncernu. Fabryka Toyoty w Wałbrzychu produkuje do nowego modelu sześciobiegową skrzynię biegów oraz elektryczną przekładnię hybrydową. Z kolei zakład w Jelczu-Laskowicach wytwarza 1,5-litrowy silnik benzynowy TNGA, który może stanowić samodzielną jednostkę napędową lub, wraz z przekładnią hybrydową z Wałbrzycha, tworzy elektryczny napęd hybrydowy.

Według przewidywań dominującym napędem dla nowego SUV-a miejskiego będzie niskoemisyjny układ hybrydowy, co ułatwi Toyocie osiągnięcie do 2025 r. 90-procentowego udziału zelektryfikowanych samochodów w całkowitej sprzedaży marki - podano w komunikacie.

