Toyota wprowadza nowe i lepsze systemy bezpieczeństwa

Na Toyota T-MATE składają się systemy Toyota Safety Sense (TSS) nowej, trzeciej generacji oraz pozostałe systemy wspierające kierowcę podczas prowadzenia i parkowania. Zestaw zadebiutował w zupełnie nowej Corolli Cross, a to tylko początek. Toyota Corolla, otrzyma pakiet T-MATE wraz z rokiem modelowym 2023, będzie on też standardem w elektrycznej Toyocie bZ4X.

Zmiany w Toyota Safety Sense

Działanie Toyota Safety Sense 3. generacji opiera się na współpracy kamery zamontowanej na górze przedniej szyby i radaru nad przednim grillem. Nowa kamera ma dwukrotnie większy zasięg i szerszy kąt widzenia, a jej skuteczność wspiera technologia Motion 3D, która pozwala rozpoznawać obiekty trójwymiarowe.

Dzięki temu ma większe możliwości monitorowania otoczenia, lepiej rozpoznaje linie na jezdni i jej krawędzie oraz przeszkody na drodze. Nowy radar fal milimetrowych mierzący odległość i prędkość względną ma zwiększone możliwości wykrywania obiektów znajdujących się bliżej pojazdu niż radar w TSS pierwszej i drugiej generacji.

Nowa generacja TSS oznacza nie tylko większy zasięg i większą skuteczność, ale także szereg dodatkowych systemów i funkcji. Nowością jest system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach, system zapobiegania wyprzedzaniu z prawej strony, funkcja odchylenia toru jazdy, asystent bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS) i aktualizacje online (OTA) poprzez moduł komunikacyjny DCM zapewniający bezprzewodowe połączenie z internetem. Oprócz tego TSS 3 zawiera udoskonalone systemy znane z poprzednich generacji.

Nowe funkcje układu PCS

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) drugiej generacji reagował na ryzyko kolizji z poprzedzającym samochodem, autem nadjeżdżającym z naprzeciwka (ryzyko zderzenia czołowego), oraz z pieszymi i rowerzystami na poboczu i przecinających jezdnię. Udoskonalony system wykrywa także motocyklistów jadących przed autem, nadjeżdżających z naprzeciwka i wyjeżdżających z prostopadłej ulicy oraz samochody nadjeżdżające z boku. Nowością jest także wykrywanie rowerzystów w nocy, nie tylko w dzień.

Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach ma teraz zwiększony zakres działania i daje możliwość uniknięcia kolizji bocznych z pojazdami i motocyklistami. Ponadto system monitoruje teraz dwa sąsiednie pasy i wykrywa nadjeżdżających z naprzeciwka rowerzystów.

Bardziej zaawansowany inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)

Inteligentny tempomat adaptacyjny otrzymał cztery ustawienia odległości od poprzedzającego pojazdu zamiast dotychczasowych trzech. Do prędkości 80 km/h system będzie utrzymywał odległość 25 m, 30 m, 45 m lub 60 m, zaś powyżej tej prędkości zachowywany dystans będzie odpowiednio większy.

Nową funkcją inteligentnego tempomatu jest zapobieganie niebezpiecznemu manewrowi wyprzedzania z prawej strony. Aktywuje się po wykryciu wolniejszego pojazdu na sąsiednim, lewym pasie, odpowiednio zmniejszając prędkość. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wyprzedzanie z prawej strony na drogach wielopasmowych jest w Polsce całkowicie legalne.

Kolejną funkcją inteligentnego tempomatu jest układ sterowania powiązany z kierunkowskazami, który otrzymuje asystenta zwalniania. Aktywuje się podczas zmiany pasa, gdy wykryty zostanie wolniej poruszający się pojazd. Po włączeniu kierunkowskazu w kierunku zmiany pasa ruchu system rozpoczyna wspomaganie zwalniania, a następnie je utrzymuje podczas zmiany pasów, aby całe zwalnianie było bardziej płynne. Funkcja ta dołącza do analogicznie działającego asystenta przyspieszania, który został wdrożony w TSS drugiej generacji.

Inteligentny tempomat adaptacyjny ma też ulepszoną funkcję wykrywania pojazdu wjeżdżającego na nasz pas, która przyczynia się do wcześniejszego i bardziej płynnego zwalniania. Technologia Motion 3D pozwala o wiele wcześniej wykryć, że samochód na sąsiednim pasie zaczyna z niego zjeżdżać przed nasz samochód.

Dalsze udoskonalenia IACC to bardziej płynne pokonywanie zakrętów oraz dostosowywanie prędkości do poprzedzającego samochodu. Większy zasięg i szerszy kąt kamery sprawia, że system może wcześniej aktywować funkcję dostosowania prędkości do zakrętu. Ponadto system obserwuje nie jeden, lecz dwa samochody z przodu. Jadąc za autem, które zjeżdża z pasa, system wykrywa również kolejny samochód jadący z przodu, co pomaga płynniej dostosować prędkość do tego auta. System jest też jeszcze lepiej przystosowany do jazdy w korkach dzięki funkcji podążania za poprzedzającym autem z prędkością 0-30 km/h i ruszaniu w ciągu 3 sekund od wznowienia jazdy przez poprzedzający pojazd. Bezpieczeństwo System ISA obowiązkowy w każdym nowym aucie. Co potrafi i do czego służy?

Powiązanie aktywnego tempomatu z układem rozpoznawania znaków drogowych (RSA) sprawia, że system nie tylko wyświetla znaki na ekranie przed kierowcą, ale sugeruje zmianę prędkości jazdy. Kierowca może dostosować ustawienia tempomatu do obowiązującego ograniczenia za pomocą przycisków na kierownicy.

RSA trzeciej generacji rozpoznaje teraz dwa nowe znaki - ostrzeżenia o robotach drogowych i o przejściu dla pieszych. System odczytuje także ograniczenia prędkości, strefę ograniczenia prędkości, zakaz wyprzedzania, koniec zakazów, stop, zakaz wjazdu, znak autostrady i koniec autostrady oraz znak strefy zamieszkania.

Systemy utrzymania pasa ruchu ze sztuczną inteligencją

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) opiera się teraz na udoskonalonej technologii sztucznej inteligencji, która zapewnia mu skuteczność w jeszcze trudniejszych sytuacjach. Nowością jest także funkcja odchylenia toru jazdy. Podczas omijania przeszkód, takich jak obiekty przydrożne i samochody na sąsiednim pasie, tor jazdy jest przesunięty, aby zwiększyć odległość od nich, zapewniając większe bezpieczeństwo.

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC) rozpoznaje już nie tylko pasy na jezdni i krawędzie drogi, ale także przydrożne obiekty, krawężniki, ekrany dźwiękoszczelne i barierki ochronne jako granice pasa ruchu. Jest to możliwe dzięki nowej kamerze z możliwością rozpoznawania obiektów w 3D. Ulepszone LDA może też ograniczyć ostrzeganie o opuszczeniu pasa i zapobieganie opuszczeniu pasa, jeśli uzna, że kierowca celowo przekroczył oznakowanie pasa bez włączonego kierunkowskazu, aby uniknąć kolizji z innym użytkownikiem drogi.

Nowy układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS) zapobiega wypadkom spowodowanym nagłym pogorszeniem fizycznego stanu kierowcy, na przykład zasłabnięciem, atakiem serca, udarem czy zaśnięciem za kierownicą. Jeśli kierowca przez dłuższy czas nie obsługuje kierownicy, hamulców i pedału gazu, system sugeruje wznowienie kontroli nad pojazdem. Gdy kierowca nie zareaguje, samochód zatrzymuje się na pasie ruchu, włącza światła awaryjne i odblokowuje drzwi, aby ułatwić dostęp służbom ratunkowym. W wyższych wersjach wyposażenia koncentrację kierowcy monitoruje także kamera, która sprawdza pozycję jego głowy. System działa, gdy uruchomiony jest asystent pasa ruchu i aktywny tempomat.

Toyota Safety Sense 3 zawiera także znane z poprzednich generacji systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy w nocy - automatyczne światła drogowe lub alternatywny, zaawansowany system adaptacyjnych świateł drogowych.

Dodatkowe systemy wspomagania prowadzenia

Toyota T-MATE zawiera znane systemy bezpieczeństwa, które opierają się na osobnych urządzeniach, niezależnych od modułu kamery i radaru TSS. Należy do nich system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), system automatycznego włączania świateł awaryjnych, system wykrywania zmęczenia kierowcy i system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall). Pomocą w bezpiecznej podróży jest także funkcja powiadamiania o zdarzeniach drogowych działającej online nawigacji Connected.

