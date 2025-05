Ukryta funkcja przełącznika świateł dla pieszych. Znajdziesz ją pod spodem

Niewielka żółta skrzyneczka na słupie sygnalizacji przy przejściu dla pieszych to element tzw. sygnalizacji adaptacyjnej. Zwykle umieszcza się ją na przejściach dla pieszych przy ruchliwych ulicach w centrum miasta. Służy pieszym do przełączania świateł na przejściu i umożliwienia im przedostania się na drugą stronę ulicy.

Przyciskając widoczny na skrzynce przycisk wysyłamy sygnał do sygnalizacji, aby ta zmieniła światła i zapaliła zielone na przejściu. Nie dzieje się to oczywiście od razu - skrzynka jest połączona z systemem monitorowania natężenia ruchu i system automatycznie wybiera odpowiedni moment na zmianę świateł. Czasem wymaga to nawet kilkuminutowego oczekiwania.