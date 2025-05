Polscy funkcjonariusze od kilku już lat wykorzystują drony do kontrolowania uczestników ruchu drogowego. Używane są one w różnych akcjach, między innymi do kontrolowania skrzyżowań i respektowania znaku STOP, stosowania się do zakazów wyprzedzania oraz sprawdzania czy kierowcy prawidłowo zachowują się w okolicach przejść dla pieszych. Zdarzały się także akcje sprawdzające przestrzeganie przepisów przez samych pieszych oraz przez rowerzystów.