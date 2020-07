Toyota najcenniejszą marką motoryzacyjną

Toyota zajęła pierwsze miejsce w branży motoryzacyjnej w najnowszym raporcie „BrandZ 100 Most Valuable Global Brands 2020”. W badaniu międzynarodowej firmy badawczej Kantar, Toyota została liderem producentów samochodów po raz 8. z rzędu i 13. od początku istnienia tego badania.

Zdjęcie /

Wartość marki Toyota wyniosła w tym roku 28,38 miliardów dolarów, jak wynika z oceny firmy Kantar. W zestawieniu wszystkich globalnych marek Toyota zajmuje 48. miejsce i jest pierwszą z zaledwie trzech marek motoryzacyjnych w Top 100 rankingu BrandZ.

Reklama

Toyota tłumaczy swoją pozycję zaangażowaniem w rozwój niskoemisyjnych napędów. Firma jest największym producentem hybryd, który od ponad 20 lat rozwija tę technologię - do dziś dostarczyła klientom ponad 15 milionów hybryd. Jednocześnie marka rozpoczęła realizację programu wprowadzenia do sprzedaży 10 modeli elektrycznych na baterie do 2025 roku, a równolegle rozwija samochody elektryczne na wodór.

Jednocześnie Toyota prowadzi inwestycje w technologie autonomicznego prowadzenia, systemów bezpieczeństwa, usług internetowych i łączenia aut w sieci, robotyki oraz współdzielenia pojazdów. Siła marki wynika także z renomy Toyoty jako producenta bardzo wysokiej jakości samochodów o bardzo wysokiej trwałości i niezawodności.

Raport "BrandZ 100 Most Valuable Global Brands" powstaje na podstawie wielu różnych wskaźników, takich jak wyniki finansowe marek, badania opinii publicznej, bieżące działania firm oraz plany na przyszłość. Bardzo istotnym czynnikiem jest zaangażowanie w ochronę środowiska i rozwijanie proekologicznych technologii.

Najcenniejsze marki motoryzacyjne w rankingu BrandZ 2020

1. Toyota 28,388 mld

2. Mercedes-Benz 21,349 mld



3. BMW 20,517 mld



4. Tesla 11,350 mld



5. Ford 10,067 mld



6. Honda 9,974 mld



7. Nissan 8,658 mld



8. Audi 7,334 mld



9. Volkswagen 6,462 mld



10. Porsche 5,606 mld