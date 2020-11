Toyota GR Yaris wchodzi do gry. Dosłownie!

Od 13 listopada GR Yaris, czyli najnowszy hot hatch Toyoty, będzie dostępny też... w grze Gran Turismo Sport, dostępnej na konsole Sony PlayStation 4. To kolejny model z linii GR dostępny na tej platformie.

Zdjęcie Toyota GR Yaris / Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Toyota GR Yaris na filmie Nowe samochody Toyota GR Yaris już w produkcji

GR Yaris na jesieni trafi nie tylko do klientów, ale i do graczy. 13 listopada wydana zostanie aktualizacja gry Gran Turismo Sport, a jedną z nowości będzie właśnie nowy hot hatch Toyoty. Do nabycia za wirtualną walutę będzie model w specyfikacji 1st Edition RZ High Performance ’20, czyli najbardziej pikantnej odmianie. Co więcej, wraz z aktualizacją gry i pojawieniem się w niej Toyoty GR Yaris rozpocznie się trwająca miesiąc rywalizacja na rajdowym odcinku specjalnym właśnie w Gran Turismo Sport. Osoby, które w grze nabędą nowego hot hatcha Toyoty, będą mogły zmierzyć się w rywalizacji z tysiącami innych graczy na próbie Sardegna - Windmills. Zabawa potrwa do 13 grudnia.

Z rajdów na drogi

Reklama

Gracze z całego świata będą mogli przekonać się, jak Toyota przeniosła doświadczenia z rajdowych mistrzostw świata do cywilnego auta. Hot hatch Toyoty został opracowany według wskazówek zespołu, który w 2017 roku wrócił do rajdowej rywalizacji i z modelem Yaris WRC osiąga sukcesy - w 2018 roku Toyota zdobyła tytuł w kategorii producentów, rok później przyszedł triumf wśród kierowców. Lekka konstrukcja, nastawienie na efektywność aerodynamiczną, mocny silnik i skuteczny napęd na cztery koła - to najważniejsze cechy GR Yarisa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Toyota GR Yaris. Film

Trzydrzwiowy samochód ma trzycylindrowy silnik z turbodoładowaniem o pojemności 1,6 litra, który generuje 261 KM oraz 360 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie do setki to tylko 5,5 sekundy, a moc na koła przenoszona jest za pośrednictwem napędu na cztery koła GR Four. Auto waży tylko 1280 kg, a to dzięki szerokiemu zastosowaniu aluminium i włókien węglowych.

Przykład GR Supry

Toyota ma już w grze Gran Turismo Sport spore doświadczenia. Sportowe ramię japońskiego koncernu, czyli Toyota Gazoo Racing, już w 2019 roku uruchomiło specjalną rywalizację dla amatorów, by ułatwić im pierwsze kroki w wirtualnym ściganiu i dać szansę konkurowania w prawdziwie międzynarodowym gronie. Puchar nazwano GR Supra GT Cup, bo rywalizujemy za kierownicą Toyoty GR Supry, pierwszego globalnego modelu opracowanego przez Gazoo Racing. Taka forma przypadła fanom do gustu.

Tak powstaje Toyota GR Supra GT4 1 / 13 Tak powstaje Toyota GR Supra GT4 Źródło: udostępnij

GR Supra okazała się hitem nie tylko w świecie realnym, ale i wirtualnym. W pierwszym roku ponad 800 tys. użytkowników gry Gran Turismo Sport “kupiło" w niej sportowy samochód Toyoty, a w sumie 30 tys. graczy zdecydowało się na rywalizację z konkurentami z całego świata. W 2020 roku przeprowadzono siedem rund eliminacyjnych, a na listopad zaplanowano finał rywalizacji dla 24 najlepszych graczy z całego świata.

Przenikanie światów wirtualnego i realnego

Przedstawiciele Toyota Gazoo Racing uważają e-motorsport za jeden z filarów działalności sportowego ramienia Toyoty. I trudny rok 2020 pokazał, że japoński koncern słusznie określił swoje priorytety. GR Supra GT Cup po raz kolejny okazała się nie lada gratką dla graczy z całego świata, a dla Toyoty to cenne źródło informacji o samochodzie - wrażenia wirtualnych kierowców przekazywane są do zespołu inżynierów drogowego auta.

Zdjęcie /

Ale to nie jedyny przykład łączenia światów wirtualnego z realnym. W rywalizację w symulatorach wyścigowych zaangażowali się nawet etatowi kierowcy, którzy wystartowali w czerwcu w wirtualnym 24-godzinnym Le Mans, reprezentując barwy Gazoo Racing w starciu z czołówką kierowców wyścigowych i simracerów.