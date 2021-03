Toyota GR Yaris Samochodem Roku w Wielkiej Brytanii

2021 rok najwyraźniej należy do Toyoty Yaris. Całkiem niedawno nowy Yaris został Europejskim Samochodem Roku, a teraz podobny tytuł w Wielkiej Brytanii zdobył jego sportowy krewniak, GR Yaris. Choć dwa poprzednie tytuły UK-COTY w latach 2019 i 2020 trafiły do aut elektrycznych, tym razem Brytyjczycy postawili na czystą radość z jazdy rasowym autem sportowym.

Zdjęcie Toyota GR Yaris

GR Yaris zakwalifikował się do finału UK COTY 2021 dzięki wygranej w kategorii Best Performance. W wyścigu do głównej nagrody hot hatch Toyoty pokonał m.in. swojego krewniaka, Yarisa 4. generacji, który wygrał w kategorii Supermini, a także Lexusa LC Convertible, BMW 4 Series, Land Rovera Defendera, Fordy Kuga i Puma, Skodę Octavię, Mercedesa Klasy S, Volkswagena ID.3 i Hondę e.

- GR Yaris emanuje tymi samymi emocjami, których doświadczaliśmy dawniej w oryginalnych hot hatchach. Wrażenia rodem z klasycznego sportowego auta łączy z korzyściami, jakie przynosi zaawansowana technologia. To była najbardziej ekscytująca jazda, jakiej doświadczyłem za kierownicą jakiegokolwiek samochodu od wielu, wielu lat - zapewnia John Challen, dyrektor UK-COTY.

Emocje, jakie udzieliły się dyrektorowi brytyjskiego konkursu na samochód roku, nie są dziełem przypadku. GR Yaris to samochód homologacyjny nowej generacji Yarisa WRC, którego Toyota szykuje na sezon 2022. W budowę GR Yarisa zaangażował się zespół mechaników Tommi Mäkinen Racing oraz zawodowi kierowcy rajdowi Toyota Gazoo Racing, a efekty ich pracy były sprawdzane osobiście przez prezydenta Toyoty i pasjonata motorsportu, startującego pod pseudonimem Morizo - Akio Toyodę.

GR Yaris to wyczynowe auto, którym można startować w rajdach samochodowych i zawodach torowych. Specjalnie dla niego Toyota opracowała platformę TNGA, w której połączono przód z Yarisa i tył z Corolli. Dzięki temu można było zamontować wielowahaczowe zawieszenie oraz napęd na cztery koła GR-Four ze zmiennym rozkładem momentu obrotowego.

Do setki w 5,5 s rozpędza GR Yarisa turbodoładowany, 3-cylindrowy silnik 1.6 o mocy 261 KM, sparowany z 6-biegową manualną przekładnią. Auto jest szersze i niższe od standardowego Yarisa czwartej generacji, a cała jego konstrukcja została zaprojektowana od nowa. Ma nisko położony środek ciężkości i bardzo sztywne, lekkie nadwozie (o masie 1280 kg). W obniżeniu masy auta pomógł dach z kompozytu z włóknem węglowym oraz maska i drzwi z aluminium.

Konkurs UK Car of the Year jest organizowany co roku. Jury składa się z 29 uznanych dziennikarzy motoryzacyjnych z całego kraju, którzy najpierw wybierają zwycięzców w 12 kategoriach, z których w następnym kroku wyłaniany jest najlepszy samochód roku.