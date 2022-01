Rajdy i wyścigi Najskuteczniejsze auto WRC ostatnich lat w liczbach

Toyota GAZOO Racing od lat wspiera swoich klientów zaangażowanych w sporty motorowe.

I właśnie z myślą o nich, a konkretnie o kierowcach startujących w wyścigach w kategorii GT3 - na najwyższym poziomie rywalizacji dla zespołów prywatnych - TGR opracowało model GR GT3 Concept, który ma swoją premierę na Tokyo Auto Salon 2022.

Ponadto na tokijskich targach zaprezentowany został GRMN Yaris w limitowanej do 500 egzemplarzy wersji.

Odciążona Toyota GRMN Yaris w limitowanej serii 500 sztuk trafić ma wyłącznie na japoński rynek

Lżejszy o 20 kg w porównaniu do dotychczas oferowanych 212-konnych Yarisów. Obniżenie masy własnej uzyskano m.in. poprzez zastosowanie karbonowej maski silnika i dachu.

Do tego Toyota GRMN Yaris została obniżona o 10 mm a nadwozie poszerzono, także o 10 mm. Odelżone Yarisy będą dostępne tylko w loterii rezerwacyjnej dla japońskich klientów.

Bezemisyjny SUV i GR Heritage Parts Project

Na trwających w dniach 14-17 stycznia wystawie Tokyo Auto Salon 2022 zwiedzający będą mogli także zobaczyć m.in. Toyotę bZ4X GR Sport Concept.



Auto bazuje na pierwszym elektrycznym modelu Toyoty, który ma mieć silnik generujący 204 KM i trafić do sprzedaży na Starym Kontynencie w 2022 roku.



Na jego podstawie tego SUV-a w Tokio zaprezentowano usportowioną odmianę z felgami o dużej średnicy, ze sportowymi fotelami oraz z matowymi panelami nadwozia - jedne z głównych wyróżników bZ4X GR Sport Concept.





Toyota bZ4X GR Sport Concept bazuje na pierwszym opracowanym od podstaw jako auto elektryczne modelu japońskiej marki

Na stoisku Toyoty będzie można obejrzeć również części GR Heritage Parts.

Podzespoły trafią do dystrybucji w 2022 roku i są to elementy do kultowych modeli japońskiej marki, jak Supra A70, Supra A80, Toyota 2000GT, Land Cruiser 40 oraz do Corolli AE86 z nadwoziem Levin i Sprinter Trueno.

