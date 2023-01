To nie koniec Renault Espace. Nowa generacja jest już bardzo blisko

Espace to jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli Renault. Prototyp pierwszego pojazdu o tej nazwie Francuzi zaprezentowali jesienią 1983 roku. I właśnie z okazji 40. rocznicy tego wydarzenia, na 2023 rok zaplanowano premierę nowej generacji. Testy Renault Espace Energy TCe 225 EDC Initiale Paris - test

Renault Espace ma już 40 lat

Espace, którego pierwsza generacja pojawiła się w salonach Renault w 1984 roku zachwycał jednobryłowym, dopracowanym aerodynamicznie nadwoziem i był prekursorem nowej klasę pojazdów, czyli minivanów.

Ducha pierwszego Espace bez trudu odnajdziemy w kolejnych generacjach. Dopiero piąte wcielenie tego modelu, samochód który debiutował na salonie paryskim w 2014 roku, nieco zmienił charakter, stając się bardziej crossoverem niż minivanem.

Reklama

Zdjęcie Cztery pierwsze generacje Renault Espace / materiały prasowe

To miał być koniec Renault Espace

W 2020 roku pojawiły się doniesienia, że czas Espace'a jest policzony. Rok później model ten wycofano ze sprzedaży w większości krajów europejskich, a w zeszłym roku produkcję zakończono - wtedy wydawało się, że definitynie.

Teraz jednak okazało się, że doniesienia o uśmierceniu Espace'a były przedwczesne. Renault oficjalnie ogłosiło, że już na wiosnę zadebiutuje nowa, szósta generacja tego modelu. Nie będzie ona już jednak minivanem, ale dużym SUV-em, oferowanym w wersjach 5- i 7-osobowej.

Zdjęcie Renault Espace V generacji było crossoverem a nie minivanem / materiały prasowe

Będzie Renault Espace nowej generacji. Już nie minivan, ale SUV

Francuzi ujawnili, że nowe Espace będzie zbudowano na powszechnie stosowanej przez marki aliansu Nissan-Renault-Mitusbishi platformie CMF-CD. To oznacza, że samochód na pewno będzie dostępny w wersji spalinowej, ale możliwa jest również odmiana elektryczna. Platformę tę wykorzystuje np. obecna generacja Renault Kangoo, które dostępne jest m.in. w wersji bateryjnej E-Tech.

Jest to tym bardziej możliwe, że Renault opublikowało fotografię napisu Espace, w którym ostatnia lidera ma kolor miedziany, co w czytelny sposób nawiązuje do napędu elektrycznego.

Zdjęcie Ta grafika sugeruje, że nowe Renault Espace będzie dostępne również jako auto elektryczne / materiały prasowe

Na więcej informacji o nowym Renault Espace będziemy musieli poczekać do oficjalnej premiery tego modelu.



***