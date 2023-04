Spis treści: 01 Dacia przyspiesza, a konkurencja zanika

02 Polska to przykład, że zainteresowanie gazem rośnie

03 Dlaczego LPG? Producent ma mocne argumenty

W trakcie pierwszego panelu “Dacia Talks 2023", głównym tematem rozmów był gaz LPG i rosnące zainteresowanie fabrycznymi instalacjami wśród klientów. W tym sektorze rumuńska marka ma się czym pochwalić.

Dacia przyspiesza, a konkurencja zanika

Na obecną chwilę każdy model oferowany w salonie Dacii występuje z fabryczną instalacją LPG: Sandero, Sandero Stepway, Duster oraz Jogger. Nadchodzące nowości tj. nowy Duster i większy, 7-osobowy Bigster, jak tłumaczyli nam przedstawiciele marki, także będą oferowane z instalacjami LPG. Podkreślili przy okazji, że z oferty prawdopodobnie zniknie silnik Diesla. Producent zapewnia za to, że nowości będą dostępne z napędem na cztery koła.

Reklama

Czynnikiem motywującym Dacię jest przede wszystkim fakt, że w ostatnim czasie konkurencja zaczęła się... wykruszać. Ze sprzedaży aut z fabryczną instalacją LPG wycofał się już m.in. Fiat i Volkswagen, a pojedyncze propozycje znajdziemy jedynie w salonach Skody, Hyundaia, Kii czy SsangYonga.

Zdjęcie Dacia Talks 2023 w Warszawie - Didier Michaud, Janusz Chodyła, Sergio De La Torre / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Polska to przykład, że zainteresowanie gazem rośnie

Rozwój technologii i jej promowanie ma szansę sprawdzić się przede wszystkim w Polsce, gdzie na blisko 38 mln zameldowanych mieszkańców, 3,3 mln samochodów posiada LPG - to stawia nas wyżej nawet od Włoch i Bułgarii. Co więcej, co druga Dacia sprzedana Polakowi w 2022 roku została zamówiona z fabryczną instalacją. Dla poszczególnych modeli wygląda to tak: Jogger - 77 proc. sprzedaży stanowią auta z LPG, Duster - 43 proc. z LPG, Sandero Stepway - 58 proc. z LPG i Sandero - 51 proc. z LPG.

Zdjęcie Polacy chętnie wybierają Dacie z instalacjami LPG / Dacia / materiały prasowe

Skąd tak spore zainteresowanie instalacją LPG? Jeśli ktoś potrafi liczyć pieniądze i nie obchodzi go, co pomyśli kolega czy szwagier (a do salonów Dacii udają się głównie takie osoby), jazda na LPG to bardzo dobry sposób na oszczędzanie. W dodatku, instalacja gazowa jest całkiem praktyczna, gdyż na jednym tankowaniu (50-litrowy bak paliwa + 40-50 litrowa butla), każde z aut rumuńskiej marki, potrafi przejechać do 1200 km. Na instalację gazową klienci otrzymują także 3-letnią gwarancję, którą można przy zakupie rozszerzyć o kolejne dwa lata.

Dlaczego LPG? Producent ma mocne argumenty

W szerszej perspektywie rozwój LPG ma dla Dacii więcej sensu, niż inwestowanie grubych pieniędzy w zelektryfikowane jednostki, a powodów jest co najmniej kilka. Głównym z nich jest dostępność cenowa - marka nie chce inwestować, bo to zmusiłoby producenta do podnoszenia cen. W dodatku stacje z LPG są niemal wszędzie. Polska ma ich najwięcej w Europie, bo aż 7400. Ponadto gaz nie drożeje tak szybko jak benzyna, a sam proces tankowania nie zajmuje dużo czasu.

***