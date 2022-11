To już koniec Hondy NSX. Produkcja zakończona

Samochód został opracowany z myślą o rynku amerykańskim, na którym NXS-a oferowano pod marką Acura. Za stylistykę odpowiadało kalifornijskie Acura Design Studio, pierwsze skrzypce w projektowaniu auta odgrywał ośrodek badawczo-rozwojowy w Raymond w Ohio.

Pierwszy egzemplarz nowego modelu sprzedano na aukcji w USA za 1,2 mln dolarów. Jesienią 2016 roku Hondę NSX wprowadzono na rynku europejskie, jej ceny zaczynały się wówczas od około 180 tys. euro.

Honda NSX II generacji. Jednostka V6 i trzy silniki elektryczne

Samochód napędzany był przez usytuowany wzdłużnie silnik V6 twin turbo, który wspomagany był przez aż trzy silniki elektryczne. Jednostka spalinowa generowała 507 KM i 550 Nm, natomiast moc systemowa wynosił 581 KM i 645 Nm. NSX rozpędzał się do 100 km/h w 2,9 s, prędkość maksymalna to 308 km/h.

Reklama

Zdjęcie Ostatni egzemplarz Hondy NSX / materiały prasowe

Na koniec 350 sztuk Hondy NSX Type S

W sierpniu 2021 roku zaprezentowano NSX-a Type S, jednocześnie ogłoszono, że powstanie tylko 350 egzemplarzy tej wersji (z czego 300 trafi na rynek amerykański, 15 do Kanady, a 30 do Japonii) i na tym zakończy się produkcja NSX-a. NSX Type S otrzymał napęd wzmocniony do 607 KM do 667 Nm.

Zdjęcie Ostatni egzemplarz Hondy NSX / materiały prasowe

Ostatni egzemplarz powstał w centrum Performance Manufacturing Center (PMC) w Marysville w stanie Ohio 16 listopada i tym samym druga generacja Hondy NSX przeszła do historii.

Wiadomo już, że Japończycy pracują nad nowym wcieleniem NSX-a. Powodów do radości jednak nie ma - będzie to samochód o napędzie elektrycznym.

***