Takich świateł jeszcze nie było. Nowe reflektory Porsche mają po 16 000 diod

Porsche opracowało nowy system oświetlenia samochodowego, bazującego na technologii matrycy HD o wysokiej rozdzielczości.

16 000 diod LED na powierzchni wielkości paznokcia

Innowacyjne rozwiązanie, które już niebawem trafi do modeli producenta, wykorzystuje specjalny chip łączący ponad 16 000 indywidualnie sterowanych mikro-diod LED. Każdy z reflektorów posiada dwa takie chipy, a wszystko to na powierzchni wielkości paznokcia.

Nowa technologia jest w stanie wygenerować wiązkę światła, nawet dwukrotnie jaśniejszą niż ma to miejsce w dzisiejszych reflektorach LED. Ponadto rozsył światła o wysokiej rozdzielczości pokrywa nawet czterokrotnie większą powierzchnię, niż ma to miejsce w przypadków obecnie produkowanych systemów. Maksymalny zasięg świateł wynosi do 600 metrów.

Nowy wynalazek jest również energooszczędny. Ponieważ reflektory aktywują tylko te piksele, które są rzeczywiście potrzebne w danym momencie, zużywają znacznie mniej energii, niż inne nowoczesne systemy o wysokiej rozdzielczości.

Zdjęcie Porsche pokazało światła nowej generacji / materiały prasowe

Zautomatyzowane funkcje oświetlenia

Rzecz jasna nowe oświetlenie Porsche może działać w różnych trybach i dostosowywać swoje położenie odpowiednio do warunków panujących na drodze. Reflektory posiadają m.in. funkcję nieoślepiającą innych kierowców, która odpowiednio steruje wiązką i rozjaśnia oraz przyciemnia obszary w zależności od pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. Jeśli kamera wykryje inny pojazd, dodatkowe świata drogowe są dezaktywowane, a system selektywnie maskuje obrys drugiego samochodu poprzez wyłączanie odpowiednich pikseli modułów matrycy HD.

Nie brakuje także specjalnego programu dostosowanego pod kątem pokonywania wąskich odcinków jezdni, np. dotkniętych robotami drogowymi. Podczas zwykłej jazdy, reflektory kierują mocniejszy strumień światła na pas, którym się poruszamy. Jeśli jednak na drodze znajdują się utrudnienia, obszar mocniejszego światła jest automatycznie zmniejszany do szerokości pojazdu by kierowca mógł w jeszcze większym stopniu ocenić swoją pozycję na drodze.

Zdjęcie Zautomatyzowane funkcje oświetlenia Porsche / materiały prasowe

Nie tylko reflektory. W planach także e-paliwo

Światła nowej generacji to tylko jedna z wielu innowacji, w które inwestuje Porsche. Jakiś czas temu niemiecki producent poinformował o planach budowy zakładu przemysłowego w Chile, którego celem będzie produkcja e-paliwa.

Porsche jest pewne, że e-paliwa umożliwią zmniejszenie emisji CO2 z paliw kopalnych w silnikach spalinowych nawet o 90 proc. Firma planuje zastosować pierwsze paliwo z Chile w samochodach wyścigowych startujących w serii Porsche Supercup.

