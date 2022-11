Szef Volkswagena przyznał, że pęd do cyfryzacji zaprowadził Golfa na manowce

Idea przenoszenia niemal całej obsługi samochodu na dotykowy ekran budzi wśród kierowców coraz więcej wątpliwości. Wskazują oni, że obsługa ekranu podczas jazdy jest trudna, wymaga oderwania oczu od drogi, a do tego konieczne jest nawigowanie po menu, więc często włączenie prostych funkcji zajmuje dużo więcej czasu niż gdy mamy do dyspozycji fizyczne przyciski.

Niewidoczne przyciski dotykowe

Szczególnym absurdem jest przenoszenie sterowania klimatyzacją z wydzielonego panelu "w ekran". Jest to element, z którego korzysta się w samochodzie często, a więc powinno to być proste i wygodne. W większości modeli Volkswagena zachowano fizyczny panel sterowania, nie znajdziemy go jednak np. w Golfie.

W modelu tym popełniono jeszcze kilka innych błędów. Np. dotykowe przyciski od sterowania głośnością radia, a także od uruchamiania menu klimatyzacji na ekranie nie są podświetlone, przez co w nocy trudno je znaleźć. Co ciekawe, Schafer w wywiadzie udzielonym "Car Magazine" zapowiedział, że ten problem zostanie rozwiązany poprzez... aktualizację oprogramowania. Prace nad aktualizacją już trwają, po zmianach system ma być również szybszy i "mieć więcej funkcji".

Zdjęcie Dotykowe przycisku pod ekranem są niepodświetlane i nocy ich nie widać / INTERIA.PL

Pojemnościowe przycisku na kierownicy do zmiany

Kolejne zmiany mają dotyczyć pojemnościowych przycisków montowanych na wielofunkcyjnych kierownicach, które są słabo responsywne i dają niewielkie sprzężenie zwrotne. Mają one zostać ulepszone lub zastąpione nowymi, ale nastąpi do dopiero w 2024 roku.

Zdjęcie Zmiany wymagają również pojemnościowe przycisku na kierownicy / INTERIA.PL

Szef Volkswagena: "Posłuchamy kierowców"

Schafer powiedział również, że przy projektowaniu nowych rozwiązań w dużej mierze wykorzystywane są już odczucia kierowców, którzy nie pracują w Volkswagenie. Grupa testowa uwzględnia m.in. wiek kierowców.

Dyrektor generalny zapowiedział również, że marki należące do grupy Volkswagena będą pracować nad tym, by wypracować własną tożsamość, co pozwoli opracować w dużej mierze spójne rozwiązania, tak by wszystkie najważniejsze przełączniki znajdowały się w tym samym miejscu kokpitu, niezależnie do modelu danej marki.

