Szef Bugatti zdradza plany na przyszłość. Powstanie kolejny sportowy SUV?

Bugatti Rimac to stosunkowo młoda spółka, która powstała na skutek połączenia chorwackiej firmy Rimac Technology z legendarnym producentem samochodów sportowych. Na czele nowo utworzonego przedsiębiorstwa stanął Mate Rimac - nazywany przez wielu chorwackim Elonem Muskiem.

Trwają prace nad następcą Chirona

Biznesmen udzielił niedawno obszernego wywiadu na łamach serwisu Auto Express, wyjawiając niektóre plany na temat przyszłości wspomnianego przedsiębiorstwa. Mężczyzna podkreślił, że już wkrótce firma zaprezentuje "niesamowite i szalone rzeczy", wśród których najważniejszą nowością będzie następca Chirona.

Jak wynika z wypowiedzi Rimaca - nowy supersamochód Bugatti powstaje już od jakiegoś czasu i zarówno jego podzespoły, jak i cała konstrukcja są tworzone od zera. Oznacza to, że samochód nie będzie posiadał ani jednej części przeniesionej z innego modelu. Co więcej - pojazd będzie wyposażony w nowoczesny napęd hybrydowy, którego opracowanie rozpoczęło się jeszcze zanim marka Bugatti trafiła w ręce Chorwatów.

Zdjęcie Bugatti Chiron Super Sport / materiały prasowe

Co w kwestii SUV-a Bugatti?

Prezes spółki został także zapytany o plany dotyczące większych projektów, w tym modeli, które mogłyby pomieścić więcej niż tylko dwie osoby. W odpowiedzi Mate Rimac zaznaczył, że to interesująca koncepcja, jednak wiążąca się z wieloma ograniczeniami. Stworzenie takiego samochodu byłoby obecnie dla firmy dużym wyzwaniem.

Mężczyzna podkreślił także, że marka Bugatti to pewien symbol, którego nie trzeba popularyzować. Sportowy SUV będący konkurencją dla Ferrari czy Astona Martina, na pewno dobrze by się sprzedawał, jednak jego produkcja mogłaby oznaczać zmniejszenie wolumenu i obniżenie jakości pozostałych aut marki, a na to Rimac nie chce pozwolić.

Czy zatem SUV Bugatti kiedykolwiek powstanie? Na to pytanie Mate Rimac odpowiedział krótko:

Nie. To jest kierunek, w którym nigdy nie pójdziemy.

Pozostaje trzymać za słowo.

