Stellantis otworzy nowy ośrodek rozwoju oprogramowania. W Polsce

Stellantis rozbudowuje swoją sieć ośrodków zajmujących się rozwojem oprogramowania stosowanego w samochodach. Koncern poinformował, że nowe centrum powstanie w Gliwichach.

Stellantis stworzy w Polsce ośrodek rozwoju oprogramowania

Osoby pracujące w polskim ośrodku, oprócz zajmowania się analizą danych, skupią się na tworzeniu oprogramowania podstawowego i aplikacji, a także ocenie, czy rozwój oprogramowania prowadzi do przyjętych założeń. W celu rekrutacji i szybkiego stworzenia polskiego centrum informatycznego Stellantis będzie współpracował z dostawcą usług inżynierii cyfrowej, firmą GlobalLogic Inc. Ośrodek w Gliwicach ma zatrudniać 300 osób.

Jak poinformował koncern, polski zespół ma wnieść wkład w "globalną sieć tworzenia oprogramowania, która jest kluczem do pracy Stellantis w tworzeniu pojazdów definiowanych programowo (SDV)". Mowa tutaj o różnego rodzaju funkcjach i rozwiązaniach zorientowanych na klienta przez cały okres korzystania z pojazdu. Wliczyć w to należy aktualizacje i funkcje, które pojawią się w pojeździe już dawno po tym jak zjedzie on z taśmy produkcyjnej.

Dzięki rozwojowi oprogramowania trafiającego do nowych samochodów Stellantis chce wygenerować 20 mld euro dodatkowych przychodów do 2030 roku.

Ośrodek w Polsce będzie 8 tego typu punktem Stellantisa

Zlokalizowany w Gliwicach ośrodek będzie czwartym tego typu punktem w Europie i ósmym na świecie. Obecnie Stellantis ma swoje centra we Francji (Poissy), Niemczech (Rüsselsheim), Włoszech (Turyn), Stanach Zjednoczonych (Auburn Hills, stan Michigan) i dwa ośrodki w Indiach (Bengaluru i Hyderabad).

Polskie centrum rozwoju oprogramowania powstanie w bliskim sąsiedztwie innego zakładu Stellantisa - fabryki zlokalizowanej również w Gliwicach. Powstają tam samochody dostawcze różnych marek należących do koncernu - m.in. Peugeot Boxer i Opel Movano. Stellantis posiada również zakłady zlokalizowane w Bielsku-Białej i Tychcach. W tym drugim od niedawna produkowany jest zdobywca tytułu Car of The Year 2023 - Jeep Avenger.

