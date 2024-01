Stellantis nie będzie zaniżał cen swoich aut. Polityka Tesli to ślepy zaułek?

Spis treści: 01 Stellantis nie obniży cen. Polityka Tesli to zły kierunek

Stellantis to jeden z najbardziej dochodowych koncernów w branży motoryzacyjnej i choć mógłby pozwolić sobie na obniżenie cen swoich aut, nie zamierza tego robić. Podczas ostatniej konferencji poświęconej nowym rozwiązaniom oraz nowej płycie podłogowej STLA Large dla dużych aut elektrycznych, stanowczo podkreślił to prezes koncernu, Carlos Tavares.

Stellantis nie obniży cen. Polityka Tesli to zły kierunek

Jego zdaniem wchodzenie z innymi producentami w wojnę cenową nie jest niczym pożądanym. Co więcej, takie zagranie ze strony koncernu Stellantis - jak podkreślił Tavares - mogłoby sprawić, że wiele innych marek znalazłoby się w sporych tarapatach finansowych.

Jeśli pójdziesz i obniżysz ceny, nie zważając na rzeczywiste koszty, będziesz miał krwawą łaźnię. Staram się unikać wyścigu na dno. Znam firmę, która brutalnie obniżyła ceny, a jej rentowność brutalnie się załamała. zaznaczył Carlos Tavares, nie precyzując, o którą firmę chodzi

Zdjęcie Stellantis nie będzie prowadził wojny cenowej. / Jan Guss-Gasiński

Tesla znowu obniża ceny. Model Y poniżej 200 tys. zł

Dyskusja nawiązała się po tym, jak Tesla po raz kolejny obniżyła ceny swojego bestsellera. Ceny Modelu Y zostały obniżone w Chinach, a następnie w Europie. Obecnie Tesla Model Y w bazowej wersji kosztuje od 194 990 zł. Wersja Long Range jest dostępna od 224 990 zł, a ceny topowej i najszybszej odmiany Performance zaczynają się od 247 990 zł.

Stellantis zainwestuje miliardy w elektromobilność

Jak podkreślił Tavares, tegoroczne wybory w USA oraz Europie zadecydują o tym, jak szybko koncern zainwestuje grube miliardy w elektromobilności. Plan inwestycyjny zakłada przeznaczenie 30 miliardów euro w rozwój rozwiązań i technologii potrzebnych do produkcji wydajniejszych aut elektrycznych. Prezes koncernu zaznaczył, że wydatki przyspieszą lub spowolnią w zależności od tego, kto zostanie wybrany.

Zdjęcie / Jan Guss-Gasiński

Nowa platforma STLA Large oferuje do 800 km zasięgu

Nowa platforma STLA Large zaprezentowana przez koncern Stellantis jest przeznaczona dla gamy przyszłych samochodów segmentu D i E. W pierwszej kolejności to rozwiązanie trafi do samochodów marki Jeep oraz Dodge, a następnie będzie wykorzystywane przez Alfę Romeo, Chryslera oraz Maserati. Samochody zbudowane na tej architekturze będą wyposażone w akumulator o pojemności użytkowej 118 kWh i oferować zasięg do 800 km na jednym ładowaniu. Producent obiecuje także, że ta płyta pozwoli budować samochody, które do pierwszej “setki" przyspieszą się w 2 sekundy.