​SsangYong zniknie z Polski?

SsangYong Motor Company wypowiedział umowę dystrybucyjną spółce Ssangyong Polska. Ta ostatnia należy do grupy British Automotive Holding (BAH), która jest importerem i oficjalnym dystrybutorem samochodów Jaguar, Land Rover, Aston Martin i właśnie SsangYong.

Wiadomości British Automotive o krok od przejęcia SsangYonga w Polsce

O wypowiedzeniu umowy poinformował BAH w komunikacie skierowanym do inwestorów giełdowych.

Umowa dystrybucyjna została zawarta 6 maja 2019 roku. Jej przedmiotem było świadczenie przez SsangYong Polska usług autoryzowanego importera i dystrybutora pojazdów marki SsangYong na terytorium Polski - czytamy w komunikacie. Zgodnie z treścią wypowiedzenia umowa wygasa z dniem złożenia stosownego oświadczenia bez dodatkowego terminu wypowiedzenia, tj. z dniem 24 sierpnia 2020 roku.



BAH poinformował również, że w przesłanym dokumencie Ssangyong Motor Company oczekuje kontynuacji świadczenia przez SsangYong Polska usług serwisowych i gwarancyjnych w odniesieniu do pojazdów marki SsangYong na terytorium Polski do momentu zakończenia okresu gwarancji ostatniego pojazdu sprzedanego przez kontrahentów lub do momentu wyznaczenia przez SsangYong Motor Company nowego podmiotu odpowiedzialnego za świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

SsangYong Korando

Jak stwierdzono w komunikacie, zarząd BAH analizuje zasadność i skuteczność wypowiedzenia przez SsangYong Motor Company umowy dystrybucyjnej.



Wygląda więc na to, że obecnie nie ma w Polsce podmiotu odpowiedzialnego za sprzedaż samochodów SsangYong. Natomiast obecne salony mają nadal zajmować się serwisem, w szczególności obsługą gwarancyjną, już sprzedanych pojazdów.

Warto przy okazji dodać, że British Automotive Holding niedługo zrezygnuje z bycia przedstawicielem marek Jaguar Land Rover, o czym pisaliśmy już wcześniej.