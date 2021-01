Sprzedaż Volkswagena online i zapowiedź ceny ID.4

"Miniony rok był bezprecedensowy i wszyscy wiemy, jak mocne piętno odcisnął on na rynku motoryzacyjnym” – powiedział Łukasz Zadworny, dyrektor marki Volkswagen, na rozpoczęcie swojego wystąpienia podczas konferencji online Volkswagen Group Polska i marki Volkswagen. „Wszyscy znamy wyniki sprzedaży, wiemy, że Volkswagen uplasował się na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych marek, dostarczając klientom 37 207 samochodów. Poza sprzedażą nowych samochodów wiele udało nam się osiągnąć również na innych płaszczyznach” – dodał.

W ubiegłym roku Volkswagen przeniósł sporo działań do tzw. "online’u: "Nasi dealerzy potrafią doskonale funkcjonować w hybrydowym modelu pracy, umiejętnie łącząc oferowanie klientom świetnych doświadczeń - tak w salonach, które cały czas pozostały i pozostają otwarte, jak i podczas zdalnych spotkań za pośrednictwem różnych, internetowych rozwiązań. Usługi door-to-door, ozonowanie aut - to nowe elementy tzw. nowej normalności w naszych salonach" - powiedział dyrektor marki Volkswagen. "Już na początku kwietnia ubiegłego roku został uruchomiony Volkswagen e-Home, który służy wsparciem zarówno dla klientów, jak i dla sieci dealerskiej. Wszystkim, którzy chcą uzyskać spersonalizowaną, omówioną z ekspertem ofertę dotyczącą wybranego samochodu, zapewnia taką możliwość. Rozwiązanie jest oparte na sprawdzonej technologii wideo, która umożliwia m.in. bezpieczne przesyłanie dokumentów. W 2020 roku Volkswagen e-Home obsługiwał około 500 klientów miesięcznie. Do tej pory sprzedano w nim już 150 samochodów. Bardzo dobrze sprawdza się również butikowy salon - Volkswagen Home w Warszawie przy ulicy Karolkowej. W minionym roku zebrano w nim 358 zamówień na nowe samochody. Ubiegły rok był najlepszym w trzyletniej historii tego salonu."

To tylko jedno z dwóch internetowych rozwiązań, wskazujących na cyfrowe kompetencje Volkswagena. "Od października 2020 roku, poprzez platformę sklep.volkswagen.pl, Volkswagen oferuje samochody w leasingu przez Internet. Za pośrednictwem tej strony można zamówić wybrany model Volkswagena w leasingu bez wychodzenia z domu, a decyzję o przyznaniu leasingu otrzymuje się w ciągu maksymalnie dwóch dni. "Na platformie są oferowane modele Volkswagena w bogatej gamie silników, skrzyń biegów, wersji układu napędowego do wyboru - ok. 750 aut jest dostępnych od ręki. Na żadnym placu dealerskim nie znajdziemy aż tylu modeli do wyboru" - mówi Łukasz Zadworny. "Dealera trzeba odwiedzić tylko raz, aby podpisać umowę leasingową i odebrać auto. To rozwiązanie bezpieczne i komfortowe - miesięcznie odnotowujemy 100 000 wizyt na stronie" - dodaje.

Najgłośniejszą i najważniejszą premierą rynkową 2020 roku był Volkswagen ID.3. "Samochody elektryczne budowane na platformie MEB mają przed sobą świetlaną przyszłość i ID.3 będzie pod wieloma względami stanowić punkt odniesienia dla swojej elektrycznej konkurencji. Jeden fakt doskonale świadczy o dobrym przyjęciu ID.3 przez polski rynek - zebraliśmy ponad 200 zamówień na ten samochód, niemal wyczerpując dostępną dla nas pulę aut dostępnych w limitowanej edycji 1ST. Kilka dni temu przedstawiliśmy ceny wariantów Pure Performance i Pure Performance City, które czynią ID.3 znacznie przystępniejszym cenowo. Model ten już teraz jest dostępny za nieco ponad 136 tysięcy złotych.



Według przedstawicieli Volkswagena w tym roku zainteresowaniem powinien cieszyć się Tiguan eHybrid - odświeżona wersja niemieckiego SUVa z napędem plug-in hybrid. "Za niespełna 171 000 złotych otrzymuje się samochód standardowo wyposażony w, między innymi, reflektory IQ.LIGHT z systemem regulacji ich zasięgu, wyświetlacz wskaźników Active Info Display, bezprzewodowy App Connect, aktywny tempomat, system bezdotykowego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika oraz kamerę cofania" - wyjaśnia dyrektor marki Volkswagen.



Na przełomie marca i kwietnia w salonach pojawi się ID.4 - pierwszy elektryczny SUV Volkswagena. Jego cena będzie bardzo konkurencyjna. "Już teraz mogę zdradzić, że ID.4 będzie kosztować mniej niż 170 000 złotych" - mówi Łukasz Zadworny.