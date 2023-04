Skoda zdradziła plany. Sześć nowych modeli elektrycznych do 2026 roku

Spis treści: 01 Skoda 2026: elektryczna ekspansja na szeroką skalę

02 Skoda 2026: rozwój silnika EA211 dla całej grupy

03 Skoda 2026: cyfryzacja goni elektryfikację

04 Skoda 2026: nowe logo, nowe liternictwo nazwy, nowa wizualizacja sieci dealerskiej

Transformacja w kierunku elektromobilności w Skodzie nabiera rozpędu. W ciągu najbliższych lat marka chce zainwestować prawie 6 miliardów euro, wprowadzając na rynek cztery zupełnie nowe elektryczne modele, a także modernizując już oferowanego Enyaqa (dwa typy nadwozia).

Według deklaracji szefostwa firmy w trakcie specjalnego wydarzenia zatytułowanego "Let’s explore", Skoda będzie miała zeroemisyjny odpowiednik wszystkich tych modeli, które w spalinowych odmianach mają dla niej kluczowe znaczenie.

Idąc z duchem czasów, w obu liniach napędowych (elektrycznej i spalinowej), Skoda wdroży kilka cyfrowych rozwiązań, które pozwolą użytkownikom lepiej zintegrować wiele usług z pokładowym komputerem. To z jednej strony ma ułatwić eksploatację, z drugiej zaś bardziej przywiązać kierowcę do produktu z Mladej Boleslav.

Skoda 2026: elektryczna ekspansja na szeroką skalę

Nowe modele elektryczne to nie tylko zeroemisyjny napęd, ale także zupełnie nowy język stylistyczny. Jego próbkę mogliśmy zobaczyć w postaci makiet sześciu koncepcyjnych pojazdów, które Skoda pokazała w trakcie konferencji prasowej.

Pierwsze co rzuca się w oczy to minimalizm, podporządkowany funkcjonalności. Proste linie z jednej strony mają stworzyć mocną optycznie sylwetkę pojazdu, z drugiej umożliwić optymalizację aerodynamiczną nadwozia, przekładającą się na osiągi i wydajność elektryków.

Taka będzie przyszłość Skody 1 / 10 Takie będą przyszłe elektryczne modele Skody Źródło: INTERIA.PL Autor: Marek Wicher

Swego rodzaju zapowiedź nowych trendów stylistycznych w Skodzie mieliśmy z zeszłym roku, kiedy to pokazano koncepcyjny model Vision 7S. Linie dużego 7-osobowego SUV-a zaprezentowane podczas konferencji "Let’s explore" zgadzają się z ubiegłorocznym konceptem, więc zdanie co do przyszłej stylizacji możecie wyrobić sobie już dzisiaj. Premiera "elektrycznego Kodiaqa" (długość nadwozia ok. 4,9 m) zaplanowana jest na 2026 rok.

Dwa z zapowiadanych do 2026 roku pojazdów elektrycznych będą następcami oferowanych już dzisiaj modeli Enyaq oraz Enyaq Coupe. Zanim w 2025 roku pojawią się ich następcy, wcześniej bo jeszcze pod koniec tego roku, katalog rozszerzony zostanie o wersję bardzo luksusową Laurent&Klement. Drugi w pełni elektryczny model Skody (pierwszym w nowożytnej erze był Citigo) jest najlepiej sprzedająceym się BEV-em w Czechach, Słowacji, Holandii, Danii oraz w Finlandii.

Niezwykle ważną w kwestii transformacji informacją, jest spodziewana cena bazowego Enyaqa. Producent szacuje ją na kwotę poniżej 40 tysięcy euro i to - w kontekście upowszechniania elektromobilności - jest naprawdę pozytywny kierunek zmian.

Niska cena ma również cechować najmniejszego w elektrycznej rodzinie małego SUV-a. Dla ułatwienia roboczą nazwą dla tego modelu jest "Small BEV", która obejmuje zarówno wymiary (długość nieco ponad 4 metry), jak też i cenę poniżej 25 tysięcy euro. Auto pokazane zostanie w 2025 roku, a produkcja będzie miała miejsce w Hiszpanii.

Zdjęcie Takie będą przyszłe elektryczne modele Skody / Marek Wicher / INTERIA.PL

Nieco większy SUV nazywać się będzie Elroq (zgodnie z tradycją Skody ten typ nadwozia ma w nazwie literkę q na końcu). Według nomenklatury będzie odpowiednikiem w elektrycznej gamie Karoqa. Długość nadwozia około 4,5 metra. Produkowany będzie w Mladej Boleslav, gdzie już dzisiaj powstają obie wersje Enyaqa.

Małym zaskoczeniem w planie wdrażania elektrycznych modeli może być zapowiedź zeroemisyjnego kombi. Z prostego porównania wymiarów (długość ok. 4,7 m) wychodzi, że będzie to pojazd wielkości Octavii, która w tej odmianie nadwoziowej cieszy się naprawdę sporym wzięciem. Debiut rynkowy spodziewany jest w 2026 rok.

Skoda 2026: rozwój silnika EA211 dla całej grupy

Ponieważ zaawansowanie transformacji w kierunku elektromobilności jest bardzo różne, w zależności od rynku, Skoda utrzyma bogate portfolio modeli z silnikami spalinowymi. Dość powiedzieć, że właśnie w Mladej Boleslav będzie rozwijana jednostka z rodziny EA211 (która obejmuje również odmiany hybrydowe) na potrzeby wszystkich marek wchodzących w skład grupy Volkswagena.

Jeszcze pod koniec tego roku, Skoda pokaże następców dwóch flagowych modeli. Produkowany od 2014 roku Superb w końcu doczeka się czwartej generacji i to od razu w odmianach liftback oraz kombi. Napęd stanowić będą silniki konwencjonalne, również hybryda plug-in.

Grono wiernych fanów ma już także Kodiaq, wobec czego wielbicieli marki Skoda na pewno ucieszy fakt, że pojawi się druga generacja modelu. Ciekawostka - Kodiaq dostępny będzie również w wersji plug-in, przy czym zasięg w trybie elektrycznym ma wynosić około 100 km.

W kolejnych latach można spodziewać się aktualizacji Octavii, Kamiqa oraz Sacli. Najpopualrniejsza w gamie Fabia wprowadzona została do sprzedaży w 2021 roku, więc jakichkolwiek modernizacji tego modelu najwcześniej spodziewać się można około roku 2026.

Skoda 2026: cyfryzacja goni elektryfikację

Wyzwaniem w najbliższych latach będzie przyciągnięcie do marki młodych klientów, dlatego też Skoda postawiła na przeniesienie kilku usług ze smartfona do pokładowego komputera. Już dzisiaj użytkownicy mogą skorzystać z opcji FOD (Function on demand, funkcje na życzenie), dostępnej na 37 rynkach.

W jej ramach za odpowiednią opłatą można między innymi aktywować czasowo adaptacyjny tempomat, system rozpoznawania znaków drogowych czy nawigację. W miarę rozwoju, jeszcze w tym roku FOD dostępny będzie w większej ilości krajów, jak też będzie obejmował więcej funkcji.

Niezwykle pożyteczna z punktu widzenia użytkownika może być również funkcja "Pay to park". Dzięki niej komputer sam rozpozna, że auto wjechało w strefę płatnego parkowania i stosowną opłatę za postój wniesie do zarządcy strefy.

Ze względu na dość skomplikowaną procedurę podpisywania umów z zarządcami systemów poborów opłat, "Pay to park" działa na razie w 9 krajach, najwięcej w czeskich miastach, a spektakularnego rozwoju nie należy się spodziewać.

Oczywiście w ramach pokładowego systemu oferowane są aktualizowane na bieżąco aplikacje takie jak kalendarz, pogoda, natężenie ruchu oraz wiadomości. Te ostatnie czytać można - co zrozumiałe - jedynie wtedy, gdy auto nie jest w ruchu.

Skoda 2026: nowe logo, nowe liternictwo nazwy, nowa wizualizacja sieci dealerskiej

Plan rozwoju Skody do roku 2026 obejmuje również elementy wizualnej identyfikacji marki, zarówno na pojazdach, jak też i na autoryzowanych punktach sprzedaży.

Nowe liternictwo nazwy Skoda pojawi się na wszystkich modelach, elektrycznych i spalinowych, jesienią tego roku. Zmieni się również kształt logotypu na przedniej masce: w miejsce trójwymiarowego, zastosowano znak dwuwymiarowy. Co ciekawe, począwszy od modelu Elroq, a więc od wiosny 2024 roku, z przodu zamiast logotypu stosowana będzie nazwa marki, pisana nową czcionką.

Zdjęcie Tak będą wyglądać salony Skody / Marek Wicher / INTERIA.PL

Podobna zmiana nastąpi we wnętrzu: dwuwymiarowe logo na kierownicy, w 2024 roku zastąpi napis Skoda, według nowego wzoru.

Koło autoryzowanych salonów pojawią się matowe pylony, z pionowo umieszczonym napisem Skoda. Matowe elewacje będą bardziej stonowane, w nocy podkreślone ambientowym oświetleniem.

Duży nacisk Skoda będzie kładła również wirtualne doświadczenia potencjalnych klientów. W tym celu pod Pragą stworzono centrum Metaversu, gdzie dzięki połączeniu światów realnego i wirtualnego, można pojeździć na przykład elektrycznym Enyaqiem, bez wychodzenia z salonu.

Oczywiście kontakt z handlowcem pozostanie, bo - jak się okazuje - prawie 74 procent klientów Skody lubi bezpośrednią rozmowę, a nie wirtualną rzeczywistość.

Neutralność klimatyczna branży motoryzacyjnej to nie tylko zeroemisyjne samochody. Równie ważną rolę w tym wszystkim odgrywają przyjazne środowisku procesy, fabryki czy też źródła zielonej energii.

Własne instalacje fotowoltaiczne oraz wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu to niektóre ze sposobów na zmniejszenie śladu węglowego, jaki generowany jest w trakcie produkcji samochodu. W tym zakresie Skoda należy do czołówki branżowej.